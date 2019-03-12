Единый день знаний правил дорожного движения пройдёт сегодня в учреждениях профобразования Пинска и района

Во исполнение Указания УГАИ УВД Брестского облисполкома №13/3648 от 11.03.2019 в целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, привития навыков соблюдения Правил дорожного движения 13 марта во всех учреждениях профессионального образования, расположенных на территории г. Пинска и Пинского района будет проведен Единый день знаний правил дорожного движения по теме «Предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Профессиональный отбор кандидатов для приёма на службу в органы внутренних дел».

В рамках проведения Единого дня знаний правил дорожного движения сотрудники ОГАИ Пинского РОВД проведут выступления в учреждениях профессионального образования по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а также разъяснят порядок отбора кандидатов для приёма на службу в органы внутренних дел.