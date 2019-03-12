ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Единый день знаний правил дорожного движения пройдёт сегодня в учреждениях профобразования Пинска и района

13.03.2019 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Единый день знаний правил дорожного движения пройдёт сегодня в учреждениях профобразования Пинска и районаВо исполнение Указания УГАИ УВД Брестского облисполкома №13/3648 от 11.03.2019 в целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, привития навыков соблюдения Правил дорожного движения 13 марта во всех учреждениях профессионального образования, расположенных на территории г. Пинска и Пинского района будет проведен Единый день знаний правил дорожного движения по теме «Предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Профессиональный отбор кандидатов для приёма на службу в органы внутренних дел».

В рамках проведения Единого дня знаний правил дорожного движения сотрудники ОГАИ Пинского РОВД проведут выступления в учреждениях профессионального образования по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а также разъяснят порядок отбора кандидатов для приёма на службу в органы внутренних дел.

Comments are closed.

« Марианна Щеткина: Ликвидация неравенства в развитии регионов — одна из основных задач ЦУР в Беларуси
Президенту представили проект Концепции информбезопасности Беларуси »
Новости дня
Новости разные
 
«Ты всегда в поиске трех вещей: работы, жилья и личной жизни». Девушка о жизни в Нью-Йорке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика