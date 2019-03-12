«Я ушла от мужа. А мужчина, ради которого я это сделала, остался с женой». Психолог отвечает читательнице

Читательница решила обратиться к нам в редакцию, потому что через 10 лет не слишком счастливого брака, разорванных отношений с любовником и смены работы она вдруг поняла, что не видит смысла в своей жизни и все, что ее наполняло, ей больше не нужно. Как выйти из состояния «агульнай млявасці і абыякавасці да жыцця», рассказывает психолог.





Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из « Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Нахожусь в тупике, так что совет специалиста будет весьма кстати. Проблема банальна: чувствую себя несчастной и одинокой. Но самое плохое в том, что не знаю, чего хочу от этой жизни и что сделать, чтобы изменить это негативное мироощущение.

Причин, как мне видится, несколько.

Во-первых, в прошлом году я развелась с мужем. Прожили мы вместе больше 10 лет, но в отношения я вступала «по необходимости». У меня был нелегкий период в жизни (была в ссоре с родителями), а он поддержал и оказался надежным другом. Думала, что отношения долго не продлятся, но с ним оказалось удобно и комфортно, он был заботливым, уступал мне в конфликтных ситуациях, и самое главное — с ним я не чувствовала себя одинокой, так как друзей и своего круга общения у меня не было.

Но напрочь отсутствовала влюбленность и влечение к нему. Вероятно, поэтому я не очень дорожила отношениями, провоцировала конфликты, когда было плохое настроение, избегала секса. Вообще, сейчас, оглядываясь назад, не понимаю, как наши отношения продлились так долго и были в целом довольно хорошими. Мы много путешествовали, помогали нашим родителям, проводили время с общими друзьями, вместе преодолевали проблемы. С виду были идеальной семьей — только я совершенно не хотела детей от него и не строила планы «на старость».

И вот год назад я влюбилась… В женатого мужчину. Знаю, глупо, но тогда я этого не понимала. Появился новый смысл в жизни, фантазии о будущем, а затем и желание развестись как можно быстрее. Потому что в семье к тому моменту стало очень плохо. Чувствовала себя как в клетке. Обратилась к психологу, пыталась сделать выбор между надежностью и любовью. И выбрала второе. А вот мужчина, ради которого я это сделала, остался со своей женой.





И для меня начался эмоциональный ад. Было очень тяжело, я устраивала скандалы, манипулировала, вела себя как полная дура… А потом случился эмоциональный кризис, и спустя месяц все внутри как будто замерло. Сейчас вроде легче, уже смирилась с тем, как все сложилось, и перестала думать «а если бы». Вот только чувство одиночества не отпускает. Отношений с женатым мужчиной я уже не допускаю, а бывший муж счастлив с новой девушкой (хоть какой-то плюс от моего спонтанного решения). Близких подруг у меня, к сожалению, нет, поэтому поддержки ждать неоткуда.

Во-вторых, раньше я была активной и амбициозной, а сейчас мне все кажется пресным и бессмысленным. В том числе работа. Удовольствия не приносит никакого, по утрам собираюсь, как на каторгу. Сменила фирму в надежде на чувство новизны, но лучше не стало, даже не уверена, что надолго задержусь на новом месте. Хочется радикально сменить профессию, но на какую — понятия не имею. Хобби и увлечений тоже найти себе не могу: ничего не затягивает, все через силу делаю, «потому что надо». Живу, как на автопилоте. Даже путешествую также механически, просто чтобы сменить обстановку, а не потому что тянет, как раньше.

Единственное, чего сейчас хочется — это бросить все и уехать (в другой город, в другую страну). Но понимаю, что это лишь попытка сбежать от проблем, а от себя-то не убежишь…

Стараюсь занимать себя хоть чем-то, чтобы диван и жалось к себе окончательно не поглотили, но легче пока не становится. Еще и борюсь с навязчивым желанием следить за жизнью того женатого мужчины и его жены. Понимаю, что это только вредит, но отпустить совсем не получается.

В общем, не знаю, что со мной и что сделать, чтобы выбраться из этого пике. Как обрести гармонию, научиться любить себя и ни в ком не нуждаться?

Комментарий психолога:

Анна Ефремова, психолог «Центра успешных отношений»





— Научиться любить себя — это перевести свой самолет с автопилота на ручное управление.

Как это сделать? Легко, это просто навыки, которые мы утрачиваем, ожидая любви и внимания к себе от других людей. А если не находим, то чувствуем себя одинокими, как дети.

Но даже если удается их найти, наш ум пребывает в фоновой тревоге о том, что это можно потерять, ведь наши желания не могут контролировать окружающих.

Мы много думаем, но мало чувствуем себя. Контакт со своими желаниями и чувствами возвращает ощущение благополучия и спокойствия. Есть смысл в большем доверии к себе: только ваши чувства и эмоции могут отражать то, чего вы на самом деле хотите.

Для начала исключите на время из своей жизни большие смыслы, цели и слово «надо». Войдите в контакт со своими желаниями, даже с самыми маленькими, бытовыми. Например, сейчас обратите внимание на свое тело: если что-то наряжено — расслабьте. Возможно, вам захочется полежать или подвигаться, выйти на свежий воздух или сделать себе чаю. Прямо сейчас прервите чтение и сделайте для себя что-то, что хочется, но кажется незначительным.

Так, совсем малыми действиями, мы возвращаем себя себе.





Можно побаловать себя, как ребенка, сделав для себя что-то просто так, даже бессмысленное на первый взгляд. Спрашивайте себя как можно чаще: «Что я чувствую? Сейчас мне комфортно или нет? И если нет, то что я могу сделать прямо сейчас, чтобы мне стало лучше, удобней, уютней…».

Дарите себе маленькие подарки, которые приятны и радостны. Их может быть немного, но они как союзники в миссии возвращения себе внимания: теплые, забавные, приятные на вкус, вид или по ощущениям.

Когда вы присутствуете в своем теле и чувствуете абсолютно все его потребности, то все вещи и действия, направленные на комфорт, дают радость и спокойствие.

Найдите глазами в окружающем вас пространстве что-то красивое: цвет или форму, позвольте себе «зависнуть» на этом, трогая вниманием детали. Прикасайтесь к поверхностям, чувствуя пальцами шероховатость или гладкость, пушистость или мягкость предметов. Ловите и запоминайте себя такой: импульсивной, любопытной, получающей удовольствие от простейших вещей. Как ребенок, глядящий через увеличительное стекло и обращающий пристальное внимание на все то, мимо чего проходят, не замечая, взрослые.

Разрешая себе вступить в контакт со своей чувствительностью, мы становимся живыми, находим баланс между умом и телом.

В этом состоянии попробуйте контактировать с другими людьми, наблюдая за ними и замечая что-то приятное в их внешности, чертах характера или поведении. Говорите им об этом.

Хорошей практикой будет записывать наблюдения за своими чувствами и мыслями или наговаривать их на диктофон.

Через некоторое время вы вдруг обнаружите, что стали интересной для других, получая удовольствие от контакта с ними. Они по-прежнему важны, но не настолько, чтобы зависеть от их действий по отношению к вам. Потому что вы сами для себя стали интересной.