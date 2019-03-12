﻿ «Я ушла от мужа. А мужчина, ради которого я это сделала, остался с женой». Психолог отвечает читательнице. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Я ушла от мужа. А мужчина, ради которого я это сделала, остался с женой». Психолог отвечает читательнице

13.03.2019 08:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Читательница решила обратиться к нам в редакцию, потому что через 10 лет не слишком счастливого брака, разорванных отношений с любовником и смены работы она вдруг поняла, что не видит смысла в своей жизни и все, что ее наполняло, ей больше не нужно. Как выйти из состояния «агульнай млявасці і абыякавасці да жыцця», рассказывает психолог.


Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений».

Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована.

Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Нахожусь в тупике, так что совет специалиста будет весьма кстати. Проблема банальна: чувствую себя несчастной и одинокой. Но самое плохое в том, что не знаю, чего хочу от этой жизни и что сделать, чтобы изменить это негативное мироощущение.

Причин, как мне видится, несколько.

Во-первых, в прошлом году я развелась с мужем. Прожили мы вместе больше 10 лет, но в отношения я вступала «по необходимости». У меня был нелегкий период в жизни (была в ссоре с родителями), а он поддержал и оказался надежным другом. Думала, что отношения долго не продлятся, но с ним оказалось удобно и комфортно, он был заботливым, уступал мне в конфликтных ситуациях, и самое главное — с ним я не чувствовала себя одинокой, так как друзей и своего круга общения у меня не было.

Но напрочь отсутствовала влюбленность и влечение к нему. Вероятно, поэтому я не очень дорожила отношениями, провоцировала конфликты, когда было плохое настроение, избегала секса. Вообще, сейчас, оглядываясь назад, не понимаю, как наши отношения продлились так долго и были в целом довольно хорошими. Мы много путешествовали, помогали нашим родителям, проводили время с общими друзьями, вместе преодолевали проблемы. С виду были идеальной семьей — только я совершенно не хотела детей от него и не строила планы «на старость».

И вот год назад я влюбилась… В женатого мужчину. Знаю, глупо, но тогда я этого не понимала. Появился новый смысл в жизни, фантазии о будущем, а затем и желание развестись как можно быстрее. Потому что в семье к тому моменту стало очень плохо. Чувствовала себя как в клетке. Обратилась к психологу, пыталась сделать выбор между надежностью и любовью. И выбрала второе. А вот мужчина, ради которого я это сделала, остался со своей женой.


И для меня начался эмоциональный ад. Было очень тяжело, я устраивала скандалы, манипулировала, вела себя как полная дура… А потом случился эмоциональный кризис, и спустя месяц все внутри как будто замерло. Сейчас вроде легче, уже смирилась с тем, как все сложилось, и перестала думать «а если бы». Вот только чувство одиночества не отпускает. Отношений с женатым мужчиной я уже не допускаю, а бывший муж счастлив с новой девушкой (хоть какой-то плюс от моего спонтанного решения). Близких подруг у меня, к сожалению, нет, поэтому поддержки ждать неоткуда.

Во-вторых, раньше я была активной и амбициозной, а сейчас мне все кажется пресным и бессмысленным. В том числе работа. Удовольствия не приносит никакого, по утрам собираюсь, как на каторгу. Сменила фирму в надежде на чувство новизны, но лучше не стало, даже не уверена, что надолго задержусь на новом месте. Хочется радикально сменить профессию, но на какую — понятия не имею. Хобби и увлечений тоже найти себе не могу: ничего не затягивает, все через силу делаю, «потому что надо». Живу, как на автопилоте. Даже путешествую также механически, просто чтобы сменить обстановку, а не потому что тянет, как раньше.

Единственное, чего сейчас хочется — это бросить все и уехать (в другой город, в другую страну). Но понимаю, что это лишь попытка сбежать от проблем, а от себя-то не убежишь…

Стараюсь занимать себя хоть чем-то, чтобы диван и жалось к себе окончательно не поглотили, но легче пока не становится. Еще и борюсь с навязчивым желанием следить за жизнью того женатого мужчины и его жены. Понимаю, что это только вредит, но отпустить совсем не получается.

В общем, не знаю, что со мной и что сделать, чтобы выбраться из этого пике. Как обрести гармонию, научиться любить себя и ни в ком не нуждаться?

Комментарий психолога:

Анна Ефремова, психолог «Центра успешных отношений»

— Научиться любить себя — это перевести свой самолет с автопилота на ручное управление.

Как это сделать? Легко, это просто навыки, которые мы утрачиваем, ожидая любви и внимания к себе от других людей. А если не находим, то чувствуем себя одинокими, как дети.

Но даже если удается их найти, наш ум пребывает в фоновой тревоге о том, что это можно потерять, ведь наши желания не могут контролировать окружающих.

Мы много думаем, но мало чувствуем себя. Контакт со своими желаниями и чувствами возвращает ощущение благополучия и спокойствия. Есть смысл в большем доверии к себе: только ваши чувства и эмоции могут отражать то, чего вы на самом деле хотите.

Для начала исключите на время из своей жизни большие смыслы, цели и слово «надо». Войдите в контакт со своими желаниями, даже с самыми маленькими, бытовыми. Например, сейчас обратите внимание на свое тело: если что-то наряжено — расслабьте. Возможно, вам захочется полежать или подвигаться, выйти на свежий воздух или сделать себе чаю. Прямо сейчас прервите чтение и сделайте для себя что-то, что хочется, но кажется незначительным.

Так, совсем малыми действиями, мы возвращаем себя себе.


Можно побаловать себя, как ребенка, сделав для себя что-то просто так, даже бессмысленное на первый взгляд. Спрашивайте себя как можно чаще: «Что я чувствую? Сейчас мне комфортно или нет? И если нет, то что я могу сделать прямо сейчас, чтобы мне стало лучше, удобней, уютней…».

Дарите себе маленькие подарки, которые приятны и радостны. Их может быть немного, но они как союзники в миссии возвращения себе внимания: теплые, забавные, приятные на вкус, вид или по ощущениям.

Когда вы присутствуете в своем теле и чувствуете абсолютно все его потребности, то все вещи и действия, направленные на комфорт, дают радость и спокойствие.

Найдите глазами в окружающем вас пространстве что-то красивое: цвет или форму, позвольте себе «зависнуть» на этом, трогая вниманием детали. Прикасайтесь к поверхностям, чувствуя пальцами шероховатость или гладкость, пушистость или мягкость предметов. Ловите и запоминайте себя такой: импульсивной, любопытной, получающей удовольствие от простейших вещей. Как ребенок, глядящий через увеличительное стекло и обращающий пристальное внимание на все то, мимо чего проходят, не замечая, взрослые.

Разрешая себе вступить в контакт со своей чувствительностью, мы становимся живыми, находим баланс между умом и телом.

В этом состоянии попробуйте контактировать с другими людьми, наблюдая за ними и замечая что-то приятное в их внешности, чертах характера или поведении. Говорите им об этом.

Хорошей практикой будет записывать наблюдения за своими чувствами и мыслями или наговаривать их на диктофон.

Через некоторое время вы вдруг обнаружите, что стали интересной для других, получая удовольствие от контакта с ними. Они по-прежнему важны, но не настолько, чтобы зависеть от их действий по отношению к вам. Потому что вы сами для себя стали интересной.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Читательница решила обратиться к нам в редакцию, потому что через 10 лет не слишком счастливого брака, разорванных отношений с любовником и смены работы она вдруг...
 
Новости дня
Новости разные
 
Без бумажной волокиты: врачи в Беларуси могут выписывать электронные рецепты на дому пациента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика