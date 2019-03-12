15 марта нотариусы Беларуси бесплатно проконсультируют граждан всех категорий по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.

Акция посвящена Дню Конституции Республики Беларусь.

 

 

 

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Нотариусы переехали