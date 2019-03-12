О балльной системе

Систему штрафных баллов для водителей могут ввести в Беларуси в этом году. За отступление от требований правил планируют начислять от 1 до 4 баллов. Если за год их наберется 15, нарушителя могут лишить прав на 6 месяцев.

Еще на стадии общественного обсуждения стало ясно: у балльной системы есть и сторонники, и противники, как это было тогда, когда в качестве наказания за повторную в течение года езду подшофе предлагали конфисковать транспортное средство. Столь жесткая мера в итоге была принята и приносит результаты. В ГАИ МВД приводят статистику: если 5 лет назад инспекторы ДПС задерживали на дорогах страны в среднем 40 000 нетрезвых водителей, то в 2018 году эта цифра стала примерно вдвое меньше.

В ГАИ полагают, что с принятием законопроекта и внедрением в жизнь балльной системы нарушать правила станут реже. Если часто игнорировать требования ПДД, то есть все шансы пусть временно, но распрощаться с правами. А без водительского удостоверения далеко не уедешь: раз остановят, два остановят, а после могут и под арест отправить.

О нововведениях

С 31 января 2018 года упрощен порядок ведения административного процесса. Если нарушили ПДД и признаете себя виновным, вам выпишут штраф, который можно оплатить в 30-дневный срок, а не за 5 дней, как это было раньше. Но если этого не сделать, сумма автоматически увеличивается на 2 базовые величины. То есть если выписали штраф в размере 0,5 базовой величины, то в случае неуплаты в обозначенный срок сумма возрастет до 2,5 базовых.

Об аварийности

В ГАИ МВД отмечают: в 2018-м на дорогах страны погибли 549 человек, это в 3 раза меньше, чем 14 лет назад. В минувшем году с участием несовершеннолетних случились 398 ДТП – погибли 22 и травмированы 419 детей, в том числе 67 в Минске.

Сотрудники Госавтоинспекции за это время оформили свыше 96 000 ДТП, где обошлось без пострадавших. Больше всего автоаварий зарегистрировано с октября по декабрь. По мнению инспекторов дорожно-патрульной службы, во многих случаях участники происшествий могли самостоятельно, без вызова ГАИ оформить европротокол, если причиненный ущерб обе стороны оценивают в пределах 400 евро в эквиваленте. Но этим правом пользуются не все.

О наказании

В 2018-м за езду без прав сотрудники ГАИ задержали на 13 % водителей меньше, чем годом ранее. Однако отмечается рост ДТП по вине бесправников. Таких теперь наказывают строже. Административный арест до 15 суток по решению суда может получить нарушитель, который дважды за год сел за руль, не имея на то права. Этому наказанию уже подвергнуты 1 769 водителей.

minsknews.by

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