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Как сосредоточиться на работе, когда за окном весна

13.03.2019 08:00 — Разное | Интерфакс  
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Весной все перестает казаться безнадежным. Пусть на улице мороз, зато есть солнце. Весенние лучи, в отличие от зимних, вселяют надежду на то, что еще чуть-чуть и станет совсем тепло. Перестает хотеться сидеть дома под десятью пледами, начинает тянуть на улицу. И все бы хорошо, но есть одно но – работа. Interfax.by расскажет, как оставаться сконцентрированным и продуктивным, даже если за офисным окном во всю поют птицы.

Уборка

Крайне тяжело сосредоточиться на задаче, если постоянно что-то отвлекает. Слой пыли на мониторе, смятые бумажки на столе – все это тоже, как правило, не добавляет желания работать. Приберитесь на своем месте. Не обязательно доводить минимализм до абсурда. Просто избавьтесь от мусора, устаревших и ненужных записей.  Аккуратно расставьте папки, разберитесь с канцелярией. Сделайте так, чтобы вам хотелось садиться за свое рабочее место. Если для этого вам необходимы какие-то приятные вещи, вроде смешной фигурки кота, купите и поставьте, но не переусердствуйте с украшательством. Обилие декора гарантировано будет мешать рабочему настрою.

Как сосредоточиться на работе, когда за окном весна
План

Никогда не пользовались планировщиками? Весна – это отличное время, чтобы начать. Гораздо легче выполнять работу, если она расписана по шагам. Желательно, чтобы подзадачи были не слишком объемными, чтобы оставалось время на небольшой перерыв после каждой. Попробуйте интервальную методику работы. Например, на первую задачу выделяете 45 минут. Запустите таймер, в течение этого времени только работайте, не отвлекаясь ни на что. Затем сделайте небольшой перерыв. За это время пройдитесь, послушайте музыку, выпейте чаю, прогуляйтесь, постойте у открытого окна, позалипайте в соцсетях в конце-концов. А потом переходите к следующему рабочему промежутку. Так вы и дела сделаете и насладиться наступлением тепла сможете.

Как сосредоточиться на работе, когда за окном весна
Как сосредоточиться на работе, когда за окном весна
Кроме того планировщик поможет выстроить работу так, чтобы вы всегда были заняты лишь одной задачей. Это повысит вашу эффективность.

Правильный старт

Очень важно грамотно начать свой рабочий день. Если на старте начать все отодвигать на потом, постоянно перебивать процесс печальными взглядами в окно, будьте уверены, ничего хорошего не выйдет. Постарайтесь придумать себе идеальный старт рабочего дня. И речь идет не только о приятных ритуалах, типа чашки чая и кофе. Важно то, к какой конкретно задаче приступите. Кому-то морально легче сначала выполнить что-то трудоемкое и не вызывающего энтузиазма, кому-то – приятное и интересное, или просто максимально простое. Определите, что подходит именно вам.

Справляйтесь с эмоциями

Весна – это время, когда наша нервная система становится слишком уязвимой. Мы очень остро на все реагируем, как следствие, волнуемся по любому поводу. Нервное напряжение – это враг продуктивной работы. Если чувствуете, что вас "переполняет", воспользуйтесь одним из способов разрядиться.

Попробуйте прибегнуть к метафорам. Представьте себе кипящий чайник и мысленно дайте ему "выкипеть". Или визуализируйте вулкан, который пытается извергаться, а вы ему не даете.

Как сосредоточиться на работе, когда за окном весна
Воспользуйтесь дыхательными техниками. Например, хорошо помогает эта: обводите глазами свой монитор и на каждом углу выполните по действию. На одном вдохните, переведите взгляд на другой - задержите дыхание, переведите взгляд на третий - выдохните, на четвертом – расслабьтесь и улыбнитесь.

Воспользуйтесь методом мышечной релаксации. Для этого сожмите кулаки на несколько секунд, потом расслабьте их. Затем попробуйте расслабить последовательно лоб, челюсть, руки, ноги, стопы.

Выпейте травяного чаю, можно с чем-то вкусным. И не забывайте про воду.

Прокрастинация

Бывают дни, когда вообще ничего не помогает. Нет никакого желания что-либо делать, хочется лежать и тупить в потолок. Если это не связано с проблемами со здоровьем, то, скорее всего,  вы таким образом просто говорите себе, что не понимаете, для чего вообще делать то, что от вас требуется по работе. В подсознании сидит мысль о бесполезности занятия. Понимая это, становится проще бороться с таким состоянием.

Как сосредоточиться на работе, когда за окном весна
Поиграйте. Просто представьте, что вы герой фильма, которому требуется выполнить какую-то задачу. Относитесь к работе, как к игре, но серьезной, в которой нельзя проиграть. Вспомните, как в детстве мы изображали врачей, парикмахеров. Найдите изюминку вашей работы. Подумайте, что зависит от вас и чем ценны конкретно вы, как работник.

"Взрослый" вариант. Просто посчитайте, во сколько вам обходится ваша прокрастинация. Сколько сил придется потратить, когда у вас не останется времени до дедлайна. Сколько денег теряете, так как тормозите какой-то проект. Это отрезвляет.

Напоминайте себе, что скоро отдых

Планируйте, что будете делать в выходные, в отпуске. Напоминайте себе, что немного поднажмете сейчас, зато потом будете очень здорово отдыхать. Если длинный перерыв в работе еще нескоро, думайте о том, что рабочий день не бесконечен. Вечером вас обязательно ждет релаксация.

 
 
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Весной все перестает казаться безнадежным. Пусть на улице мороз, зато есть солнце. Весенние лучи, в отличие от зимних, вселяют надежду на то, что еще чуть-чуть и...
 
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