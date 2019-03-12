Минчанин собирал на машину, распространяя наркотики

По приметам правоохранители задержали 18-летнего жителя столицы. У него при себе были свертки с неизвестным веществом.

Экспертиза показала, что вещество содержит в своем составе психотроп альфа-PVP.

По словам парня, он хотел заработать денег на машину. Он проработал только четыре дня.