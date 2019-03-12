Минчанин собирал на машину, распространяя наркотики

По приметам правоохранители задержали 18-летнего жителя столицы. У него при себе были свертки с неизвестным веществом.
Экспертиза показала, что вещество содержит в своем составе психотроп альфа-PVP.
По словам парня, он хотел заработать денег на машину. Он проработал только четыре дня.
За незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов предусмотрена ответственность ст. 328 Уголовного Кодекса Республики Беларусь, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Наказание может достигать до 25 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.