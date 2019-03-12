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Toyota предложила бороться с автоугонщиками с помощью слезоточивого газа

13.03.2019 08:58 — Разное | Tut.by  
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Специальные системы для ионизации и ароматизации воздуха уже давно предлагаются, например, на моделях BMW, Mercedes и Volvo, но разработчики Toyota пошли еще дальше, предложив использовать распыляемый в салоне «парфюм» против угонщиков автомобиля.


Именно к этому сводится идея японских инженеров, зарегистрированная в американском патентном ведомстве. По сути, они предлагают штатную автоматизированную систему ароматизации салона, которая распознает владельца (или пассажира) по смартфону и заранее распыляет его любимый аромат. После поездки система активирует дезодорирующий агент для нейтрализации запаха.

Но главная «фишка» такой системы в том, что она вдобавок призвана уберечь автомобиль от попытки угона — если электроника определяет «несанкционированный запуск» мотора, то по воздуховодам системы вентиляции в салон пойдет слезоточивый газ.

Впрочем, такое изобретение вряд ли найдет применение в серийных машинах. Во-первых, далеко не всякий патент претендует на обязательную реализацию, а во-вторых, вряд ли покупателям придется по нраву «ароматизатор», который, случись какой сбой в работе «умной» электроники или авария, может потенциально распылить в салоне слезоточивый газ.

 
 
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Специальные системы для ионизации и ароматизации воздуха уже давно предлагаются автопроизводителями, но разработчики Toyota пошли еще дальше, предложив...
 
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