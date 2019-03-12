Без бумажной волокиты: врачи в Беларуси могут выписывать электронные рецепты на дому пациента





Сергея Новикова, это стало возможным благодаря медицинской информационной системе, которая была недавно приобретена, пишет БелТА. Электронные рецепты могут выписываться в онлайн-режиме прямо на дому пациента. По словамэто стало возможным благодаря медицинской информационной системе, которая была недавно приобретена,

При посещении пациента на дому врач с помощью планшета или телефона, подключенного к интернету, может выписать электронный рецепт. Он появляется в общей базе, и аптечные работники смогут отпустить по нему лекарство. Таким образом, у пациента отпадает необходимость предъявлять в аптеке бумажный бланк.

Внедрение электронного рецепта является одним из этапов информатизации системы здравоохранения в Беларуси. Их начали выписывать в белорусских поликлиниках начали в 2016 году. Пациенту выдают специальную пластиковую карту, на которую заносятся назначения врача. Ее нужно предъявить а аптеке, где отсканируют штрихкод и увидят список назначенных лекарств.Примечательно, что с точки зрения сформулированной А.Лукашенко формулы экономической безопасности «30-30-30», доля стран ЕС в экспорте Беларуси выросла до 30,2%.









Отдельно можно обратить внимание на данные по поставкам в ЕС белорусского продовольствия. Несмотря на все более акцентируемые Минском проблемы, связанные с закрытостью европейского рынка сельскохозяйственной продукции, экспорт продовольствия в ЕС в 2018 г. увеличился на 66,6% до 233,5 млн долл. США. Крупнейшие поставки осуществлялись в Литву (93, 6 млн долл.), Польшу (41, 3 млн долл.) и Германию (28 млн долл.).



