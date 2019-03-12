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Почему количество не переходит в качество

13.03.2019 08:30 — Разное | Партизан  
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В отношениях Минска в Брюсселя все больше заметна проблема перехода от количества к качеству. Многочисленные контакты и совместные проекты так и не приблизили подписание политически значимых соглашений: об упрощении визового режима и о приоритетах партнерства.

Почему количество не переходит в качество
Мониторинг белорусско-европейских отношений за первые два месяца текущего года, презентованный экспертной инициативой «Минский диалог» 12 марта в Минске,  показывает достаточно высокий уровень двустороннего сотрудничества. 

Белорусскую столицу с официальным визитом посетил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто, который провел переговоры с Александром Лукашенко, Сергеем Румасом, Владимиром Макеем, а также министрами экономики, спорта и туризма, сельского хозяйства и продовольствия. В рамках визита было подписано соглашение о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций, работа над которым заняла около десяти лет. 
Руководители внешнеполитических ведомств также подписали меморандум о взаимопонимании и программу сотрудничества между МИДами на 2019 г. Один из акцентов в переговорах Сийярто и Лукашенко делался на возможностях сотрудничества с учетом членства стран в ЕС и ЕАЭС, а также потенциала китайских инфраструктурных проектов.

В это же время Беларусь посетила и Федеральный министр по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Основным пунктом программы ее визита была церемония официального открытия нового офиса Посольства Австрии в Минске. Это, по мнению  аналитиков экспертной инициативы «Минский диалог», знаковое событие в двусторонних отношениях, которые переживают в последние годы своего рода ренессанс. 

Ожидается, что в этом году тренд может усилиться за счет обмена визитами на высшем уровне.
Примечательно, что в общении и с венгерской и с австрийской сторонами подчеркивалась схожесть позиций Минска, Будапешта и Вены в отношении политической ситуации на евразийском пространстве: общая нацеленность на выстраивание мостов и снижение конфронтации.

Но особое место в белорусско-европейском сотрудничестве в этот период занимали отношения Минска с Варшавой, отмечают эксперты в новом выпуске «Минского барометра». 

Во-первых, был назначен новый посол Беларуси в этой стране — Владимир Чушев. Назначая посла, Александр Лукашенко сформулировал несколько программных тезисов относительно будущего белорусско-польских отношений. Он, в частности,  заявил, что все существующие двусторонние проблемы решаемы и выразил надежду,  что предстоящие годы станут определяющими для более долгосрочной перспективы отношений. Вместе с тем, Лукашенко подчеркнул: «это не значит, что если они будут бряцать оружием, то мы будем спокойно на это смотреть; в том числе учитывая нашу совместную белорусско-российскую группировку на этом направлении». Тем самым он в очередной раз сформулировал собственное видение возможностей и ограничений для маневрирования Минска во внешней политике и в сфере безопасности.

Во-вторых, ключевым событием периода мониторинга аналитики считают визит в Польшу белорусской делегации во главе с Михаилом Мясниковичем. Этот визит выделяется и уровнем и количеством встреч, которые состоялись в Варшаве и Белостоке. В частности, председатель Совета Республики провел переговоры со всеми ключевыми фигурами в руководстве Польши: президентом, премьер-министром, председателями обеих палат парламента, министром иностранных дел, министром предпринимательства и технологий. Также прошли встречи с руководством Национальной экономической палаты и Польской академии наук. А в Белостоке прошла встреча с представителями белорусского национального меньшинства в Польше.

Самым важным пунктом программы визита стало подписание договора о социальном обеспечении между двумя странами. Он регулирует вопросы пенсионного обеспечения и стажа, выплат по инвалидности, временной нетрудоспособности и безработице. Учитывая большое количество граждан Беларуси, которые живут и работают в Польше, документ имеет особую актуальность.

Кстати,  СМИ активно цитировали Мясниковича. Особенно подчеркивалась необходимость установить системные контакты на высшем и высоком политическом уровнях. В области экономики акцент делался на инвестиционном сотрудничестве, энергетике, транспорте и логистике, в том числе в контексте китайской инициативы «Пояс и путь». 

Варшава же в очередной раз заявила о поддержке развития отношений Беларуси и ЕС. В частности, польский министр иностранных дел Яцек Чапутович высказал идею организовать визит в Минск глав МИД стран Вышеградской группы и «Восточного партнерства». 

При этом обсуждались и проблемные вопросы: положение польского меньшинства в Беларуси, изучение польского языка в белорусских школах, перспективы создания «Форта Трамп».

Среди событий со знаком «минус» в белорусско-европейских отношениях авторы «Минского барометра» выделяют  негативную реакцию МИД Беларуси относительно решения женевского Совещания сторон Конвенции Эспо по БелАЭС. В заявлении  пресс-службы внешнеполитического ведомства акцентирована антибелорусская позиция всего ЕС. Также негативную реакцию Минска ожидаемо вызвало и решение ЕС продлить оружейное эмбарго и ограничения в отношении четырех лиц в Беларуси.

Авторы «Минского барометра» констатируют, что Минск все более активно и настоятельно на всех дипломатических и политических уровнях акцентирует важность прогресса в переговорах по приоритетам партнерства и соглашению по упрощению визового режима.  При этом Беларусь декларирует готовность идти на компромиссы по наиболее сложным вопросам. Однако даже в этом случае сложно ожидать быстрой развязки спорных вопросов, потому что компромиссы, даже если они будут, не могут означать односторонних уступок и принятия всех условий Брюсселя и стран-членов ЕС. А это значит, что в отношениях будет нарастать риторическая напряженность вокруг этих вопросов.

Одновременно будет и дальше усиливаться тенденция роста уровня и количества контактов. В ближайшее время можно ожидать, в том числе, и визитов на высшем уровне.

Справка

На момент публикации этого выпуска «Минского барометра» Белстат обнародовал данные по итогам торговли Беларуси и ЕС в 2018 г. 
Так, товарооборот составил 17 млрд 331,9 млн долл. США (119,6% от показателя за 2017 г.). Белорусский экспорт равнялся 10 млрд 183,8 млн долл. США. Этот показатель на 29,9% больше показателя 2017 г. Импорт из стран ЕС составил 7 млрд 148,1 млн долл. США (увеличился на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Положительное сальдо в торговле со странами Евросоюза для Беларуси сложилось в размере 3 млрд 035,7 млн долл. США. 

 
Теги: Минск
 
 
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В отношениях Минска в Брюсселя все больше заметна проблема перехода от количества к качеству. Многочисленные контакты и совместные проекты так и не приблизили...
 
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