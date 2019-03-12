Экс-сотрудник ФСБ — о командировке в Беларусь: мощное лобби разрыва с РФ





Игорь Стрелков (Гиркин) во время событий на Донбассе, 2014 год / ria.ru





цитирует слова Стрелкова сайт politnavigator.net. — За эти три недели я многое узнал и много, чего увидел... Уже тогда... в Беларуси шла литвинская пропаганда, очень серьезная, по центральным телеканалам. Направленность этой пропаганды была очень отчетливо видна, особенно мне как специалисту. Поддержка этой литвинизации со стороны властей также была видна невооруженным глазом. Но, конечно, она проводилась мягко". "Сразу по завершении последней своей чеченской командировки я был направлен по обмену — там обмен был между их КГБ и нашим ФСБ, и там три недели я был на стажировке, в Минске , —слова Стрелкова сайт politnavigator.net. — За эти три недели я многое узнал и много, чего увидел... Уже тогда... в Беларуси шла литвинская пропаганда, очень серьезная, по центральным телеканалам. Направленность этой пропаганды была очень отчетливо видна, особенно мне как специалисту. Поддержка этой литвинизации со стороны властей также была видна невооруженным глазом. Но, конечно, она проводилась мягко".





Стрелкову тогда рассказал, что в окружении Александра Лукашенко "существует серьезное литвинское лобби, прозападное, которое занимается идеологией". "Те аккуратно, не торопясь воспитывают молодежь и все общество в сепаратистских... идеях... — рассказывает российский деятель. — Упор делался на польскость, на запад, на католичество или униатство и на "кровавый царский режим, который жестоко подавил восстание".





Игорю Стрелкову (настоящая фамилия — Гиркин) 48 лет. До 2013 года являлся сотрудником ФСБ. Участвовал в захвате парламента Крыма в феврале 2014-го, после появился на Донбассе, где стал одним из командиров подразделений, воевавших против украинских войск. С Донбасса его отозвали в Москву и вернуться уже не позволили. Сейчас — военный пенсионер, общественный деятель, эксперт, жестко критикует Владимира Путина.



