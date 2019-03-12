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Экс-сотрудник ФСБ — о командировке в Беларусь: мощное лобби разрыва с РФ
Бывший сотрудник ФСБ России Игорь Стрелков (Гиркин) во время посещения Самары рассказал о своей командировке в Беларусь в 2005 году. Он пугает "литвинской пропагандой", которая якобы существует в нашей стране и поддерживается государством.
Игорь Стрелков (Гиркин) во время событий на Донбассе, 2014 год / ria.ru
"Сразу по завершении последней своей чеченской командировки я был направлен по обмену — там обмен был между их КГБ и нашим ФСБ, и там три недели я был на стажировке, в Минске, —
Стрелкову тогда рассказал, что в окружении Александра Лукашенко "существует серьезное литвинское лобби, прозападное, которое занимается идеологией". "Те аккуратно, не торопясь воспитывают молодежь и все общество в сепаратистских... идеях... — рассказывает российский деятель. — Упор делался на польскость, на запад, на католичество или униатство и на "кровавый царский режим, который жестоко подавил восстание".
Игорю Стрелкову (настоящая фамилия — Гиркин) 48 лет. До 2013 года являлся сотрудником ФСБ. Участвовал в захвате парламента Крыма в феврале 2014-го, после появился на Донбассе, где стал одним из командиров подразделений, воевавших против украинских войск. С Донбасса его отозвали в Москву и вернуться уже не позволили. Сейчас — военный пенсионер, общественный деятель, эксперт, жестко критикует Владимира Путина.
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Бывший сотрудник ФСБ России Игорь Стрелков (Гиркин) во время посещения Самары рассказал о своей командировке в Беларусь в 2005 году. Он пугает "литвинской...
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