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Креатив в российских сериалах — часть информационной войны против Беларуси?

13.03.2019 08:18 — Разное | Партизан  
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"Ты где купила эту гадость?" — "В магазине "Продукты из Белоруссии".

Герои сразу двух новых комедийных сериалов, снятых в России, вдруг начали негативно высказываться о Беларуси и белорусском. Это заметили авторы телеграм-канала "Священный Белавуд":

"В "Двух девицах на мели" (производство канала "Пятница") героини едят тухлые устрицы, купленные в магазине “Продукты из Белоруссии”, а в "Адаптации" американские црушники называют Беларусь задницей мира, наравне с Угандой.

Это все, что нужно знать о качестве юмора наших "братских" сериаломейкеров", пишет Еврорадио.

Единственное, что радует в этой ситуации: по какому-то недосмотру "цээрушники" в русском переводе четко произносят "Беларусь", а не "Белоруссия".

12 марта состоялось заседание Совета безопасности, на котором обсуждали новую концепцию информационной безопасности Беларуси. "Мы видим, как информационными потоками размывается национальный менталитет, самобытность стран и народов. Существенно изменяются социальные связи человека, стиль мышления, способы общения, восприятие действительности", — сказал на нем Александр Лукашенко. Он считает, что "всему этому" надо противопоставить "принципы гуманизма и справедливости, приоритеты крепких семейных отношений и здорового образа жизни".


 
 
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"Ты где купила эту гадость?" — "В магазине "Продукты из Белоруссии".
 
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