Креатив в российских сериалах — часть информационной войны против Беларуси?

телеграм-канала "Священный Белавуд": Герои сразу двух новых комедийных сериалов, снятых в России, вдруг начали негативно высказываться о Беларуси и белорусском. Это заметили авторы"Священный Белавуд":





героини едят тухлые устрицы, купленные в магазине “Продукты из Белоруссии”, а в "Адаптации" американские црушники называют Беларусь задницей мира, наравне с Угандой. "В "Двух девицах на мели" (производство канала "Пятница")американские црушники называют Беларусь задницей мира, наравне с Угандой.





пишет Еврорадио. Это все, что нужно знать о качестве юмора наших "братских" сериаломейкеров",Еврорадио.





Единственное, что радует в этой ситуации: по какому-то недосмотру "цээрушники" в русском переводе четко произносят "Беларусь", а не "Белоруссия".





12 марта состоялось заседание Совета безопасности, на котором обсуждали новую концепцию информационной безопасности Беларуси. "Мы видим, как информационными потоками размывается национальный менталитет, самобытность стран и народов. Существенно изменяются социальные связи человека, стиль мышления, способы общения, восприятие действительности", — сказал на нем Александр Лукашенко. Он считает, что "всему этому" надо противопоставить "принципы гуманизма и справедливости, приоритеты крепких семейных отношений и здорового образа жизни".



