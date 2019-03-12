Казначей Ватикана получил шесть лет за насилие над детьми









По данным телеканала, три года и восемь месяцев заключения 77-летний Пелл будет отбывать без права условно-досрочного освобождения.





Отмечается, суд сократил период заключения без права условно-досрочного освобождения из-за возраста казначея.





Ранее суд присяжных в Мельбурне признал виновным Пелла виновным в пяти случаях сексуального насилия над 13-летними мальчиками.





Напомним, ранее в США стало известно о том, что 301 священник в штате Пенсильвания сексуально эксплуатировал подростков в течение 70 лет. После этого другие штаты начали собственные расследования.



