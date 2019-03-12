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Казначей Ватикана получил шесть лет за насилие над детьми

13.03.2019 08:12 — Разное | Партизан  
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Казначея Ватикана и самого высокопоставленного католика Австралии Джорджа Пелла осудили на шесть лет за надругательство над детьми, сообщает SBS.



По данным телеканала, три года и восемь месяцев заключения 77-летний Пелл будет отбывать без права условно-досрочного освобождения.

Отмечается, суд сократил период заключения без права условно-досрочного освобождения из-за возраста казначея.

Ранее суд присяжных в Мельбурне признал виновным Пелла виновным в пяти случаях сексуального насилия над 13-летними мальчиками.

Напомним, ранее в США стало известно о том, что 301 священник в штате Пенсильвания сексуально эксплуатировал подростков в течение 70 лет. После этого другие штаты начали собственные расследования.


 
 
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Казначея Ватикана и самого высокопоставленного католика Австралии Джорджа Пелла осудили на шесть лет за надругательство над детьми, сообщает SBS.
 
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