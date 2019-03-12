Скончался бразильский футболист Коутиньо

Причина смерти не уточняется. «Сантос» объявил трехдневный траур.

Коутиньо занимает третье место в числе лучших бомбардиров в истории «Сантоса», на его счету 368 голов в 457 матчах. На протяжении нескольких сезонов он выступал за «Сантос» вместе с Пеле, выигрывал в Кубке Либертадорес и чемпионате Бразилии. Коутиньо провел за сборную 15 матчей, стал чемпионом мира в 1962 году, пишет