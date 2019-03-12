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Скончался бразильский футболист Коутиньо
Бывший нападающий бразильского «Сантоса» и сборной Бразилии по футболу Антонио Вилсон Виэйр Онорио, более известный как Коутиньо, скончался в возрасте 75 лет.
Об этом
Причина смерти не уточняется. «Сантос» объявил трехдневный траур.
Коутиньо занимает третье место в числе лучших бомбардиров в истории «Сантоса», на его счету 368 голов в 457 матчах. На протяжении нескольких сезонов он выступал за «Сантос» вместе с Пеле, выигрывал в Кубке Либертадорес и чемпионате Бразилии. Коутиньо провел за сборную 15 матчей, стал чемпионом мира в 1962 году, пишет
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Бывший нападающий бразильского «Сантоса» и сборной Бразилии по футболу Антонио Вилсон Виэйр Онорио, более известный как Коутиньо, скончался в возрасте 75 лет.
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