«Ювентус» разгромил «Атлетико» 3:0 — и все три гола забил Криштиану Роналду!





Криштиану Роналду забил все три гола. Фото ru.uefa.com





пишет Наша нива. «Ювентус» в первом матче уступил мадридскому «Атлетико» со счетом 0:2, и мало кто верил в успех итальянцев,Наша нива.





Тем не менее, «Ювентус» выиграл 3:0 — и все три гола забил португалец Криштиану Роналду. Первые два гола головой, а потом еще и итоговый пенальти.





Победа итальянцев была справедливой: «Атлетико» за весь матч точно ни разу не пробил по воротам.





Еще один матч 1/8 финала закончился неприличным результатом: «Манчестер Сити» разгромил немецкий «Шальке» со счетом 7: 0.



