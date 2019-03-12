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«Ювентус» разгромил «Атлетико» 3:0 — и все три гола забил Криштиану Роналду!

13.03.2019 07:58 — Разное | Партизан  
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В 1/8 финала Лиги чемпионов снова неожиданный результат. Нет ничего удивительного в том, что туринский «Ювентус» пробился в следующую стадию. Но то, как он это сделал, было поистине зрелищно.


Криштиану Роналду забил все три гола. Фото ru.uefa.com

«Ювентус» в первом матче уступил мадридскому «Атлетико» со счетом 0:2, и мало кто верил в успех итальянцев, пишет Наша нива.

Тем не менее, «Ювентус» выиграл 3:0 — и все три гола забил португалец Криштиану Роналду. Первые два гола головой, а потом еще и итоговый пенальти.

Победа итальянцев была справедливой: «Атлетико» за весь матч точно ни разу не пробил по воротам.

Еще один матч 1/8 финала закончился неприличным результатом: «Манчестер Сити» разгромил немецкий «Шальке» со счетом 7: 0.


 
 
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В 1/8 финала Лиги чемпионов снова неожиданный результат. Нет ничего удивительного в том, что туринский «Ювентус» пробился в следующую стадию. Но то, как он это...
 
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