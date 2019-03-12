В США отказались признавать Крым российским и потребовали раскрыть доходы Путина

Twitter-аккаунте пресс-службы палаты. Об этом сообщается впресс-службы палаты.





сообщает Лента.ру. Конгрессмены приняли закон, который запрещает признавать Крым российской территорией. Теперь власти США не могут предпринимать никаких действий, которые могут быть расценены как признание суверенитета России над полуостровом,Лента.ру.





Помимо этого был одобрен законопроект с требованием раскрыть доходы президента России Владимира Путина. Директор Национальной разведки США должен подготовить соответствующий отчет в течение полугода.





Также палата представителей проголосовала за документ, который обязывает разведку выяснить планы России по военным действиям против стран НАТО, а также возможный ответ на усиление присутствия США в Восточной Европе. Ведомство должно изучить слабые места, которые Москва может использовать для внедрения разногласий между Штатами их союзниками, и предоставить отчет в течение 90 дней.





Кроме того, конгрессмены приняли резолюцию, осуждающую Россию за сокрытие подробностей об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова. Политики потребовали от Кремля провести международное расследование и призвали Белый дом ввести санкции против предполагаемых заказчиков и исполнителей убийства.



