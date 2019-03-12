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В США отказались признавать Крым российским и потребовали раскрыть доходы Путина

13.03.2019 07:43 — Разное | Партизан  
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Палата представителей Конгресса США одобрила ряд законопроектов, направленных на усиление антироссийской политики.

 Об этом сообщается в Twitter-аккаунте пресс-службы палаты.

Конгрессмены приняли закон, который запрещает признавать Крым российской территорией. Теперь власти США не могут предпринимать никаких действий, которые могут быть расценены как признание суверенитета России над полуостровом, сообщает Лента.ру.

Помимо этого был одобрен законопроект с требованием раскрыть доходы президента России Владимира Путина. Директор Национальной разведки США должен подготовить соответствующий отчет в течение полугода.

Также палата представителей проголосовала за документ, который обязывает разведку выяснить планы России по военным действиям против стран НАТО, а также возможный ответ на усиление присутствия США в Восточной Европе. Ведомство должно изучить слабые места, которые Москва может использовать для внедрения разногласий между Штатами их союзниками, и предоставить отчет в течение 90 дней.

Кроме того, конгрессмены приняли резолюцию, осуждающую Россию за сокрытие подробностей об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова. Политики потребовали от Кремля провести международное расследование и призвали Белый дом ввести санкции против предполагаемых заказчиков и исполнителей убийства.


 
 
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Палата представителей Конгресса США одобрила ряд законопроектов, направленных на усиление антироссийской политики.
 
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