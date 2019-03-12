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Названы главные источники киберугроз Беларуси

13.03.2019 07:36 — Разное | Партизан  
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В одобренной 12 марта президентом концепции информационной безопасности Беларуси в том числе говорится о «наиболее вероятных источниках угроз кибербезопасности» для страны. Копия документа распространяется в telegram-каналах.

 

Один из источников TUT.BY подтвердил, что это часть подлинного документа, второй назвал его «очень похожим».
К основным киберугрозам отнесли, например, «отказ технических средств и сбои программного обеспечения, а также ошибки персонала информационных систем». В документе говорится и о «зависимости Беларуси от других стран-разработчиков ПО и аппаратных средств при создании и развитии информационной инфраструктуры».

Отмечается, что в Беларуси «необходимо обеспечить киберустойчивость национального сегмента сети Интернет, критически важных объектов информатизации и государственных систем».

Для этого планируется больше взаимодействовать с частными отечественными компаниями. «Государство заинтересовано во взаимодействии с IT-компаниями, интернет-провайдерами, операторами связи и внешними экспертами в обновлении и развитии механизмов выявления угроз информационной безопасности», — отмечается в документе.


Подобное партнерство государства и частных компаний призвано помочь в подготовке более квалифицированных кадров в сфере информационной безопасности, а также в повышении общей компьютерной грамотности среди белорусских пользователей (в том числе старшего и среднего возраста).


 
 
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В одобренной 12 марта президентом концепции информационной безопасности Беларуси в том числе говорится о «наиболее вероятных источниках угроз кибербезопасности»...
 
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