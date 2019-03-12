Названы главные источники киберугроз Беларуси









TUT.BY подтвердил, что это часть подлинного документа, второй назвал его «очень похожим». Один из источниковподтвердил, что это часть подлинного документа, второй назвал его «очень похожим».

К основным киберугрозам отнесли, например, «отказ технических средств и сбои программного обеспечения, а также ошибки персонала информационных систем». В документе говорится и о «зависимости Беларуси от других стран-разработчиков ПО и аппаратных средств при создании и развитии информационной инфраструктуры».





Отмечается, что в Беларуси «необходимо обеспечить киберустойчивость национального сегмента сети Интернет, критически важных объектов информатизации и государственных систем».





Для этого планируется больше взаимодействовать с частными отечественными компаниями. «Государство заинтересовано во взаимодействии с IT-компаниями, интернет-провайдерами, операторами связи и внешними экспертами в обновлении и развитии механизмов выявления угроз информационной безопасности», — отмечается в документе.









Подобное партнерство государства и частных компаний призвано помочь в подготовке более квалифицированных кадров в сфере информационной безопасности, а также в повышении общей компьютерной грамотности среди белорусских пользователей (в том числе старшего и среднего возраста).



