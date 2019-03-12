В Витебске при пожаре в жилом доме погиб мужчина

В Витебске мужчина погиб на пожаре в частном доме. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о пожаре по улице Парижской Коммуны поступило спасателям 12 марта около 20.00. В результате инцидента погиб хозяин дома 1955 года рождения. Огнем повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество.

Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении погибшего.