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В Витебске при пожаре в жилом доме погиб мужчина

13.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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В Витебске мужчина погиб на пожаре в частном доме. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о пожаре по улице Парижской Коммуны поступило спасателям 12 марта около 20.00. В результате инцидента погиб хозяин дома 1955 года рождения. Огнем повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество.

Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении погибшего.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске мужчина погиб на пожаре в частном доме. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА. Сообщение о пожаре...
 
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