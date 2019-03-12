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Паспорт гражданина Республики Беларусь
13.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Паспорт — основной документ гражданина Республики Беларусь.
Представляет собой книжный блок размером 125 x 88 мм с закругленными углами состоящий из обложки и 32 пронумерованных страниц.
Обложка паспорта изготовлена из материала темно-синего цвета, на которой с имитацией золотого тиснения выполнены:
В паспорт вносятся следующие сведения о личности гражданина:
С 2012 года паспорт должен иметь каждый гражданин Беларуси, которому исполнилось 14 лет. Для выезда за границу паспорт оформляют и на детей младше 14 лет.
Паспорт выдается сроком на 10 лет.
Обмен паспорта производится в связи с:
Стоимость и сроки оформления паспорта:*
Без визы по белорусскому паспорту можно въехать в 79 стран.
В рейтинге Passport Index белорусский паспорт занимает 53-е место.*
*По состоянию на 12.03.2019.
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Паспорт — основной документ гражданина Республики Беларусь. Представляет собой книжный блок размером 125 x 88 мм с закругленными углами состоящий из обложки и 32...
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