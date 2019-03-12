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Паспорт гражданина Республики Беларусь

13.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Паспорт — основной документ гражданина Республики Беларусь.

Представляет собой книжный блок размером 125 x 88 мм с закругленными углами состоящий из обложки и 32 пронумерованных страниц.

Обложка паспорта изготовлена из материала темно-синего цвета, на которой с имитацией золотого тиснения выполнены:

  • надписи на белорусском, русском и английском языках «РЭСПУБЛIКА БЕЛАРУСЬ», «РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ», «REPUBLIC OF BELARUS»;
  • изображение Государственного герба Беларуси;
  • надписи на белорусском, русском и английском языках «ПАШПАРТ», «ПАСПОРТ», «PASSPORT».

В паспорт вносятся следующие сведения о личности гражданина:

  • фамилия, имя, отчество (если таковое имеется);
  • фотография владельца;
  • число, месяц, год рождения;
  • место рождения;
  • идентификационный номер;
  • пол;
  • отметки о детях владельца паспорта, не достигших 16-летнего возраста;
  • отметка о вступлении в брак.

С 2012 года паспорт должен иметь каждый гражданин Беларуси, которому исполнилось 14 лет. Для выезда за границу паспорт оформляют и на детей младше 14 лет.

Паспорт выдается сроком на 10 лет.

Обмен паспорта производится в связи с:

  • достижением 14 лет;
  • окончанием срока действия;
  • изменением фамилии, имени, отчества;
  • израсходованием листов, предназначенных для виз;
  • изменением половой принадлежности;
  • непригодностью для использования;
  • установлением неточностей в записях;
  • утратой (кражей) паспорта.

Стоимость и сроки оформления паспорта:*

  • Месяц — Br25,5 (одна БВ);
  • 15 дней — Br51 (две БВ);
  • 7 дней — Br76,5 (три БВ).

Без визы по белорусскому паспорту можно въехать в 79 стран.

В рейтинге Passport Index белорусский паспорт занимает 53-е место.*

*По состоянию на 12.03.2019.

Паспорт гражданина Республики Беларусь

 
 
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Паспорт — основной документ гражданина Республики Беларусь. Представляет собой книжный блок размером 125 x 88 мм с закругленными углами состоящий из обложки и 32...
 
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