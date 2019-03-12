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«Ты всегда в поиске трех вещей: работы, жилья и личной жизни». Девушка о жизни в Нью-Йорке

13.03.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Нью-Йорк — это город исполненных и разбитых мечтаний, город переживаний и надежд. Белоруска Ника Никонова отправилась сюда с мечтой снять документальное кино и изменить мир. В откровенном интервью LADY.TUT.BY девушка рассказала о жизни в самом хипстерском районе Нью-Йорка, учебе в престижной киношколе и поисках себя.


В Бушвике, Нью-Йорк

«Сидела на парах и вдруг захотела серфить»

Ника родилась в Минске. С 13 лет у нее была большая мечта — стать актрисой и работать в Голливуде. Она училась в театральной школе, играла на сцене, иногда снималась в кино. Когда Ника оканчивала школу, то подала документы в актерскую школу в Лос-Анджелесе. Но тогда ей не дали визу, и история с Америкой стала на паузу.

— Это был уже конец лета, и я поняла, что мне нужно придумать новый план, — вспоминает сейчас она. — Это очень сложный и эмоциональный период: я два года упорно готовилась к поступлению, а потом оказалось, что какой-то миграционный офицер посчитал, что мне не нужно ехать в Америку! Тогда я пролежала в постели неделю, пытаясь понять, что же мне делать дальше.

Но сегодня, уже спустя несколько лет, Ника говорит, что тот отказ сыграл ей на руку.

— Моя жизнь повернулась в лучшую сторону. Теперь я намного больше понимаю, что я хочу делать, зачем мне нужна эта страна и зачем сюда стоит приезжать.

И сразу после школы Ника отправилась автостопить по Европе.

— Все, что у меня было с собой, — это мой рюкзак, — вспоминает она.

Затем был ЕГУ и учеба на специальности «медиа и коммуникации». Но и это не продлилось долго: в начале второго семестра девушке захотелось заниматься серфингом.

— Это был холодный март в Вильнюсе. Я смотрела видео на YouTube, как профессиональные серферы покоряют волны. И резко поняла, что хочу этим заниматься.

Ника взяла академический отпуск и улетела на Бали на 2 месяца. В итоге 2 месяца затянулись на 3 года.

 


Бали

Индонезия

На Бали

В Японии

Камбоджа

 

Сначала она просто изучала остров, занималась серфингом, йогой и путешествовала по соседним островам. Потом работала инструктором по дайвингу, репетитором английского языка и оператором в документальных проектах. Когда Ника выучила индонезийский язык, то начала работать в сфере недвижимости.

— Бали был идеальным местом для меня. Там я смогла базироваться и на протяжении всех трех лет путешествовать по разным странам. Это всегда были длительные поездки: по 2−3 месяца. Но на Бали было приятно возвращаться, плюс у меня уже была удаленная работа. На острове много денег для счастья не надо: цены очень приятные.

На Бали приезжает множество людей со всего мира. Ника сравнивает остров с большой деревней, где у жителей все хорошо. Поэтому оттуда сложно уехать. На «райском острове» девушка прожила с 19 до 22 лет.

— Там прошло мое становление как личности. Именно на Бали я поняла, что хочу заниматься документальным кино, а не актерством или режиссурой игровых фильмов.

«В документалистике — самые прекрасные люди»

Во время жизни на Бали Ника познакомилась с создателями документальных фильмов. По ее признанию, это самые удивительные и приятные люди, которых она только встречала. Помочь убедиться, что это ее призвание, помогла летняя школа по документалистике в Берлине.

После нее Ника решила поступать на отделение документальной режиссуры. Рассматривала Берлин, Лондон и Нью-Йорк. Победила New York Film Academy — место, где она хотела учиться еще в 13 лет.

— Программа New York Film Academy входит в десятку лучших программ по документальному кино в мире. И я с этим полностью согласна. Работы двоих моих преподавателей номинированы в этом году на "Оскар".

Подготовка документов заняла 9 месяцев. Пришлось заново сдавать английский, собирать портфолио и рекомендации, писать эссе и делать резюме.


— В документалистику каждый приходит со своей целью, — признается девушка. — Я люблю изучать людей. А документальные проекты — это еще одна возможность углубиться во что-то, о чем бы ты даже не подумала в обычной жизни. Со мной на курсе училось 14 человек из 11 стран. И все они хотели по-своему изменить этот мир.

Ника училась на одногодичной программе. И на протяжении этого года в ее жизни не было ничего, кроме академии. Учеба начиналась в 9 утра и могла длиться до 10 вечера. В выходные надо было снимать проекты или готовиться к съемкам. Единственные каникулы — две недели на Рождество. Но и в этот период приходилось искать новых героев и работать над дальнейшими проектами. При таком графике пришлось забыть о личной жизни, вечеринках и развлечениях.

— Все, что было у меня в голове, — это что я хочу дальше снимать и какого героя мне нужно для этого найти.

Процесс производства документального фильма состоит из нескольких частей. Студентов учили снимать, продюсировать, писать сценарии, работать со светом, записывать звук, делать постпродакшн, заниматься дистрибуцией.

— В академии учат снимать проекты… отправляя студентов снимать проекты. На курсе нас объединяли в команды, и на каждом проекте мы менялись ролями. Кто-то был оператором, кто-то работал со звуком, кто-то был ассистентом. Сделано этого для того, чтобы каждый попробовал себя во всех ролях. А по окончании учебы студенты могли выбрать, в каком направлении они бы хотели дальше развиваться.


«В Нью-Йорке я чувствую себя счастливой»

— Я люблю Нью-Йорк, потому что здесь есть все, что ты только можешь себе представить. Это город, который без конца бросает тебе вызовы. Он сегодня может уложить тебя в нокаут, а завтра на утро поцеловать. От любви до ненависти одна минута.

По словам девушки, в Нью-Йорке не бывает скучно: вчера она ездила на перфоманс художника из Ирана, а еще раньше на лекцию об Анне Политковской. Неделю назад раздавала еду для малообеспеченных семей.

В Нью-Йорке все дышит свободой. Год назад Ника побрила голову, и всем было все равно. Здесь можно ходить в тапочках и халате в кофейню. Говорят, это тот город, где ты находишь себя. В случае Ники это так и есть.

Нью-Йорк привлекает невероятных людей. Они приезжают с разных концов земли, с разными планами и амбициями.

— Когда ты находишься среди такой толпы, это мотивирует тебя идти дальше и что-то пробовать. Но в Нью-Йорке сложно расслабиться. То ли из-за постоянного стресса, то ли из-за вечной нужды в деньгах. Здесь много людей, и ты постоянно в очереди или в толпе. Приходится искать другие вещи, которые позволяют чувствовать баланс в жизни. Например йога: она помогает вернуть понимание, что ничего не случится, если ты день посвятишь себе.


Сразу после переезда Нике понадобилось три месяца, чтобы просто прийти в себя. Город высасывал всю энергию. В Нью-Йорке говорят, что ты всегда в поиске трех вещей: работы, жилья и личной жизни. У тебя может быть одно или даже два, но никогда все три одновременно. Здесь очень большая конкуренция. Часто приходится соперничать с лучшими из лучших в своей профессии. А это особенно тяжело тем, кто только начинает свою карьеру.

— Бывает, хочется взять и все бросить. Тогда я иду в бар одна, а на следующее утро уже просыпаюсь, счастливая и опять влюбленная в этот город.

Нике очень нравится, что Нью-Йорк очень большой. Если она захочет отправиться в путешествие, то стоит просто сесть на незнакомую ветку в метро и выйти на последней станции. Ты уже попадаешь в совсем другое место.

— Мне просто надо выйти на улицу — и я уже счастлива. В этом городе ты становишься смелее и умнее. Этот город постоянно стимулирует и дает вызовы.

Наша героиня живет в самом модном районе Нью-Йорка — Бушвике.

— Как только я сюда приехала в первый раз, я сказала: «Я тут жить не буду!». Но теперь мне очень нравится. Это район — олицетворение того, как я себя чувствую, — смеется девушка.


Раньше это был обычный рабочий район, но за последние десять лет очень изменился. Город разрастается, раньше в Бруклине самым модным был Вильямсбург. Со временем он стал слишком дорогим, и нью-йоркцы начали перебираться в следующий за ним более дешевый Бушвик. Среди жителей много артистов, андеграундных галерей, нелегальных вечеринок и классных баров.

Но при этом девушке не нравятся США в целом. По ее словам, это страна с большим количеством эгоизма, расизма и патриотизма не в самых правильных вещах.

— Хоть я приехала в самую свободную страну, но я не чувствую себя здесь свободно, хотя бы из-за визовых вопросов.

Пока Нике очень нравится жить в Нью-Йорке, но она признается, что как только поймет, что получила от города все, что хочет, — уедет. Это может быть завтра, а может быть и через десять лет.

Девушка уже закончила учебу и пока что работает ассистентом профессора в своей академии. В планах — стать военным корреспондентом и снимать истории в горячих точках.

— Я бы хотела поехать на войну и видеть все своими глазами. Хочу быть на сцене всего происходящего, а не в аудитории. Я еще в самом начале этого пути, мне предстоит многому научиться. Поэтому через некоторое время я планирую продолжить обучение: изучать журналистику, политологию и права человека.

Еще в ее планах заниматься гуманитарными проектами по всему миру. И снимать документальные фильмы.

— И где б найти время, чтобы все успеть осуществить? — смеется Ника.

 
Теги: Минск
 
 
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Нью-Йорк - это город исполненных и разбитых мечтаний, город переживаний и надежд. Белоруска Ника Никонова отправилась сюда с мечтой снять документальное кино и...
 
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