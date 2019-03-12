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Что будет, если не вернуть машину по требованию суда, а сказать, что продал ее на запчасти? Запутанная история Nissan Qashqai

13.03.2019 09:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Машиной владела девушка, которая захотела ее продать. В автохаусе машину приняли, но деньги так и не выплатили — продали авто ни о чем не подозревавшему человеку. Суд постановил: машину у нового покупателя забрать и передать ее законной владелице.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64264.php

Что будет, если не вернуть машину по требованию суда, а сказать, что продал ее на запчасти? Запутанная история Nissan Qashqai

Но мужчина, уже потративший собственные деньги, с таким положением вещей не согласился и заявил, что уже разбил машину в ДТП и продал ее на запчасти. Это история одного Nissan Qashqai, окончившаяся сразу несколькими уголовными делами.

Купил проблемный автомобиль

По сути, никто не застрахован от неприятностей.

— В 2014 году житель Лунинца решил купить себе машину и по объявлению нашел Nissan Qashqai 2010 года выпуска. Созвонившись с продавцом, мужчина поехал в город Заславль Минской области. Его устроили и цена, и техническое состояние автомобиля, — сообщила корреспонденту Onliner официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

Автомобиль зарегистрировали в МРЭО ГАИ. По документам и VIN вопросов не возникло. Но через некоторое время новый владелец узнал, что по решению суда машину забирают — ее вернут законному владельцу.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64264.php

Что будет, если не вернуть машину по требованию суда, а сказать, что продал ее на запчасти? Запутанная история Nissan Qashqai

— Установлено, что этот Nissan Qashqai принадлежит минчанке. Девушка в 2014 году обратилась в один из автохаусов и заключила договор комиссии на продажу автомобиля, предоставив все необходимые документы. Однако по истечении указанного в договоре срока ни денег, ни машины она не получила, девушка стала жертвой мошенников. Через суд женщине удалось добиться того, что договор был признан недействительным, как и другие сделки, связанные с ее авто, — рассказала Татьяна Коток.

«Продал на запчасти»

Что в этой ситуации делает житель Лунинца, купивший проблемный автомобиль: он пытается снять машину с учета, но это сделать невозможно — на машину уже наложен арест. Тогда мужчина сообщает, что у него больше нет этого автомобиля: продал на запчасти после ДТП. И прячет Nissan в гараж. С 2015 года машиной никто не пользовался.

— Летом 2018 года на клубничном рынке в России этот человек познакомился с местными закупщиками ягод, которым он рассказал историю об этом Nissan. Новые знакомые предложили способ решения его проблемы: техпаспорт и регистрационные знаки Российской Федерации, — сообщили в ГКСЭ.

Мужчина так и поступил. Через некоторое время он купил в России номера и документы на машину, после чего снова стал пользоваться автомобилем.

Сам стал фигурантом уголовного дела

Минчанка, законная владелица этого автомобиля, как-то узнала, что на ее Nissan Qashqai разъезжают по Лунинцу. Приехала туда и заметила свой автомобиль.

— Девушка проверила регистрационные знаки Российской Федерации по общедоступному учету ГИБДД и узнала, что данный номер числится за автомобилем BMW. Информацию о данном факте минчанка сообщила в Лунинецкий РОВД, — рассказала Татьяна Коток.

Спустя несколько часов водителя Nissan Qashqai остановили сотрудники ГАИ. Понятное дело, что возникли вопросы к подлинности документов, бумаги направили экспертам для проведения соответствующей проверки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64264.php

Что будет, если не вернуть машину по требованию суда, а сказать, что продал ее на запчасти? Запутанная история Nissan Qashqai

— Согласно заключению эксперта Пинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз бланк свидетельства о регистрации транспортного средства Российской Федерации изготовлен не предприятием, осуществляющим выпуск документов данного вида, —проинформировали в ГКСЭ. — Транспортное средство также было отправлено на экспертизу. Экспертами межрайонного отдела ГКСЭ установлено, что изменения в VIN не вносились. Регистрационные знаки — оригинальные. Однако, как установлено правоохранителями, они числились в розыске как похищенные с автомобиля в России.

Как сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк, в отношении мужчины Лунинецким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 380 Уголовного кодекса — «Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях использования такого документа самим исполнителем или другим лицом, либо сбыт такого документа, либо изготовление поддельных штампов, печатей, бланков в тех же целях, либо их сбыт, либо использование заведомо подложного документа». Дело направлено в суд Лунинецкого района для рассмотрения.

 
 
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  Машиной владела девушка, которая захотела ее продать. В автохаусе машину приняли, но деньги так и не выплатили — продали авто ни о чем не подозревавшему человеку....
 
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