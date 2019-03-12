Почти Br4 млн направят на ремонт и содержание местных дорог в Барановичском районе

В Барановичском районе на ремонт и содержание местных дорог и улиц в текущем году направят более Br3,9 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник ДРСУ №136 Владимир Кислый.



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Финансирование будет осуществляться за счет средств областного бюджета и субвенций республиканского дорожного фонда. В частности, на текущий ремонт дорог местного значения предусмотрено выделить Br2,3 млн, на их содержание (ямочный ремонт, подсыпка, грейдирование) - Br1,1 млн, на содержание и ремонт улиц в сельских населенных пунктах - Br422,3 тыс.

В соответствии с госпрограммой по развитию и содержанию автомобильных дорог на 2017-2020 годы текущий дорожный ремонт запланирован на 10 объектах. Так, гравийные участок дороги в 0,5 км по деревне Ольсевичи и подъезд к деревне Гинцевичи протяженностью в 1 км оденутся в асфальтобетон. Новое покрытие вместо износившегося будет уложено на шести участках асфальтобетонных дорог общей протяженностью 13,7 км. Водителям станет комфортнее двигаться по маршрутам Молчадь-Почапово-ГСЗ "Омневичи", Стайки-Меденевичи-Колдычево, Тешевле-Люшнево-Перховичи, Городище-Омневичи-Мордичи, Лесино-Емельяновка-Малаховцы и Столовичи-Вольно-граница Гродненской области. Обновятся две автодороги с гравийным покрытием, связывающие агрогородок Арабовщина с деревней Станкевичи, а также между населенными пунктами Лесная, Гута и Утес.

Кроме того, дополнительно в текущем году будет уложено асфальтобетонное покрытие на участках улиц Садовая и Солнечная в агрогородке Русино. "Там возводится многоквартирный жилой дом. Строительство дорожного полотна в пределах застройки заложено в проектно-сметной документации, а центральный проезд к дому остался гравийным. Чтобы обеспечить подъездные пути, с учетом пожеланий жителей было принято решение заасфальтировать этот участок", - пояснил начальник ДРСУ.

Вопрос о местных дорогах в Барановичском районе поступил во время акции БЕЛТА "Ваш вопрос Президенту" накануне "Большого разговора" от одного из жителей агрогородка Мир. Мужчина сетовал на большегрузные машины, которые усугубляют и без того не лучшее состояние сельских дорог после зимнего периода. Владельцам легковушек, по словам автолюбителя, сейчас приходится несладко из-за образовавшихся дыр в асфальте.

"Две недели назад мы приступили к ямочному ремонту. Первым объектом, куда была направлена техника, стала дорога Домашевичи-Мир. Да, есть проблемы в поселке, но гораздо больше их в Жемчужном, Городище. В первую очередь ямочный ремонт выполняем там, где высокая интенсивность движения транспорта, пассажирских автобусов. Улицы в населенных пунктах будут ремонтироваться во вторую очередь. Перед дорожниками стоит задача устранить критическую ямочность до 1 мая. Мы идем в графике", - отметил Владимир Кислый.

В целом протяженность сети местных автомобильных дорог в Барановичском районе составляет 675 км, из них 449 км - асфальтобетонные. Кроме того, в сельских населенных пунктах проложено 461 км улиц.