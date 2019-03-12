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В Пинске прорабатывают возможность строительства крытого теннисного манежа

13.03.2019 09:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Пинске прорабатывается вопрос строительства крытого теннисного манежа, где круглогодично смогут заниматься профессионалы и любители этого вида спорта различного возраста, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель горисполкома Иван Ребковец.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64260.php

В Пинске прорабатывают возможность строительства крытого теннисного манежа

"Пока теннис может развиваться преимущественно в летний период, поскольку у нас имеются открытые корты. Специально приспособленных помещений в достаточном количестве нет. Нам поступало предложение Белорусской теннисной федерации о строительстве крытого манежа. Мы его поддерживаем, но самостоятельно не справимся в рамках финансирования", - отметил Иван Ребковец. Одним из вариантов решения проблемы местные власти видят в трехстороннем сотрудничестве: объединить усилия БТФ, Брестского облисполкома и Пинского горисполкомов.

"Нужно все обсудить на рабочей встрече, чтобы федерация тенниса подтвердила свое соучастие в финансировании, а также заручиться поддержкой облисполкома. Пока этот вопрос находится на стадии согласования, потихоньку подходим к его решению", - сказал мэр Пинска.

В горисполкоме определили место, где может разместиться новый спортивный объект. Для этого предлагается задействовать участок в районе стадиона "Припять". По предварительному проекту, теннисный манеж будет представлять собой каркасный надувной модуль, который сможет вместить под своей крышей несколько кортов.

Вопрос о строительстве спортобъекта поступил от родителей учащихся и тренеров специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №2 Пинска для "Большого разговора с Президентом". Накануне информагентство БЕЛТА провело акцию "Ваш вопрос Президенту", во время которой читателям было предложено рассказать о волнующих их темах и проблемах. Всего поступило около 2 тыс. вопросов.

 
 
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  В Пинске прорабатывается вопрос строительства крытого теннисного манежа, где круглогодично смогут заниматься профессионалы и любители этого вида спорта...
 
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