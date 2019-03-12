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В сети появился «Антитиндер» для тех, кого бросили. Рассказываем, как он работает

13.03.2019 09:17 — Разное | KYKY  
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В сети появилось приложение Mend. Его цель – помочь всем страдающим преодолеть болезненный разрыв отношений. Рассказываем, в чем его суть. 

Об идее

В интернете приложение шутливо называют «антитиндером». Идея принадлежит Элль Хуерте – бывшей сотруднице Google. При запуске алгоритма она рассказывает, что сама однажды попала в печальную ситуацию, но все советы, которая она находила, были пустышками. Теперь Хуерта знает, как все исправить.  «Мы верим, что каждый конец – это начало чего-то нового. Для нас честь поддерживать вас в вашем пути», – говорит она.

На официальном сайте разработчики пишут: «Mend – как лучший друг, только в твоем кармане. Мы здесь – для тебя, на каждом шагу твоего пути после расставания. И в отличие от других мы не скажем тебе: «Просто забудь своего бывшего». Пережить разрыв – гораздо сложнее. Поэтому мы основываемся на научных исследованиях. Благодаря им вы не просто почувствуете себя лучше, но быстрее почувствуете себя лучше». А быстрее – это на 58%. 

В приложении есть много полезного: это и аудиотренинги от психотерапевта, и медитации, и онлайн-дневник – чтобы следить за своими эмоциями. При желании приложение составит диету или поделится статьями о том, почему к бывшим лучше не возвращаться. Однако алгоритм уличают в дискриминации по принципу гаджетов: скачать его могут лишь пользователи iPhone. И помощь не безвозмездная: первая неделя бесплатная, за последующую подписку придется платить. 

Инструкция по работе Mend

Шаг 1. Запускаем Mend, нажимая на кнопку «Start mending». С нами здоровается Elle – наш личный тренер. 



Шаг 2. Elle спрашивает, как мы узнали о Mend. Ищем соответствующий вариант – например, «из Гугла»: KYKY в списке все равно нет. А потом описываем свое семейное положение – как «ВКонтакте», но одним словом. В нашем случае все прозаично: мы одиноки (single).



Шаг 3. Указываем дату разрыва. Мы ставим 19 сентября 2016 года – день, когда Джоли заявила, что разводится с Питтом. Вы же выбирайте реальную дату, если вам не до шуток.



Шаг 4. Признаемся в причине расставания. Наш вариант – «I don’t know». Мы правда не знаем, почему голливудские звезды расстались (и не хотим знать). 



Шаг 5. Elle интересуется, с чем в отношениях мы боролись больше всего. Так она составит персональный журнал Mend – только для нас. Пишем словами: «disinterest» («равнодушие»). Как песня Сюзанны и Мальбэка.

Шаг 6. Elle задает вопрос: когда мы в последний раз контактировали с экс-партнером. Мы не в курсе, когда Джоли виделась с Питтом. Предположительно, на следующий день после объявления о разводе: 20 сентября 2016 года.



Шаг 7. Нам предлагают оценить по школе от одного до пяти, как сильно нас повлиял разрыв со второй половинкой. Твердая двойка: мы действительно справились с их разводом.



Шаг 8. Идентифицируем свой пол. Ничего больше.



Шаг 9. Вспоминаем день своего рождения. Самое приятное из всего, с чем нам в последнее время пришлось столкнуться.



Шаг 10. Финишная прямая.  Вводим адрес электронной почты. Дважды: чтобы Elle не ошиблась. 



Шаг 11. Придумываем пароль – тоже дважды. Elle не подсматривает. 

Поздравляем! Регистрация подошла к концу. Дальше – больше, но процесс исцеления должен быть индивидуальным, поэтому пусть для вас это будет приятной интригой. Попробуйте сами: поверьте, это не больно. Но помните: как утверждают сами создатели, Mend – не стопроцентная панацея. В особо трудных ситуациях за психологической помощью лучше все-таки обратиться к специалистам.

 
 
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В сети появилось приложение Mend. Его цель – помочь всем страдающим преодолеть болезненный разрыв отношений. Рассказываем, в чем его суть.  Об идее В интернете...
 
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