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Geely представила свой первый серийный минивэн

13.03.2019 09:23 — Разное | Tut.by  
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Китайская компания Geely представила свой первый семейный минивэн под названием Jiaji. Автомобиль доступен в трех различных компоновках: 2+2+2, 2+2+3 и 2+3+2. Новинку можно приобрести в трех комплектациях: с традиционными бензиновыми двигателями объемом 1,5 и 1,8 л с турбонаддувом, а также с «мягким» и подключаемым гибридными приводами.


Так, версия Geely Jiaji 1.5TD PHEV оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом. Агрегат работает в паре с автоматической трансмиссией 7DCTH. Суммарная мощность гибридной силовой установки составляет 258 л. с. и 385 Н·м крутящего момента. Также клиентам предлагается версия 1.5TD MHEV с «мягким» гибридным приводом 48V BSG и трансмиссией 7DCT. Суммарная мощность такой силовой установки составляет 190 л. с. и 300 Н·м крутящего момента.

Минивэн предлагается в трех различных компоновках: 2+2+2, 2+2+3 и 2+3+2. Дизайн модели напоминает концепт MPV Concept, который был показан еще в 2017 году. Дорожный просвет машины равен 165 миллиметрам. Автомобиль получил короткие передний и задний свесы, светодиодную оптику, панорамную крышу и 18-дюймовые колесные диски.




В салоне новинки устанавливаются широкоформатная приборная панель и экран мультимедийной системы с диагональю 12,3 дюйма. Водителю доступны интеллектуальный круиз-контроль, ассистент удержания автомобиля в полосе, система автоматической парковки, система мониторинга слепых зон, система оповещения о превышении допустимой скорости, а также интеллектуальный дальний свет.

 
 
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Geely Motors разработал первый серийный минивэн Jiaji с гибридной силовой установкой.
 
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