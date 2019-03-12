Арина Соболенко уступила в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

В борьбе за выход в четвертьфинал Арина Соболенко встречалась с восьмой ракеткой мира немецкой теннисисткой Ангеликой Кербер и проиграла первый сет 1:6. Во второй партии белоруска уступала 0:2, но сумела переломить ход игры и выиграла 6:4. В решающем сете Арина Соболенко вела 4:1, затем соперница перехватила инициативу и, взяв 5 геймов подряд, победила 6:4. Матч продолжался 1 час 44 минуты.

Следующей соперницей Ангелики Кербер будет американка Винус Уильмс (36-й номер рейтинга WTA).

Сегодня вечером в четвертьфинале парного разряда Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс встретятся с американским дуэтом Кейтлин Кристиан / Эйжа Мухаммад.

Источник: БЕЛТА.

