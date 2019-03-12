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Еще не анонсированный Huawei P30 Pro прошел тест производительности AnTuTu

13.03.2019 09:45 — Разное | Tut.by  
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26 марта в Париже компания Huawei представит свои новые флагманские смартфоны — P30 и P30 Pro. До анонса еще около двух недель, но старшую Pro-модель уже успели протестировать в популярном синтетическом тесте AnTuTu. Об этом пишет ресурс Gizmochina.


Скорее всего, именно так будет выглядеть Huawei P30 Pro

Смартфон с кодовым обозначением VOG-L29 (другими словами, P30 Pro) набрал в AnTuTu 286 тысяч очков. Для сравнения: Samsung Galaxy S10+ в этом же тесте набирает около 330 тысяч баллов, iPhone Xs Max — 354 тысячи, Xiaomi Mi 9 — 372 тысячи.

Бенчмарк подтвердил, что P30 Pro работает на процессоре Kirin 980 вместе с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Графический процессор — Mali G76-MP10. Разрешение экрана составляет 2340 на 1080 пикселей. По более ранней информации, P30 Pro получит 6,5-дюймовую OLED-панель. Операционная система — Android 9.

Точный объем аккумулятора новинки пока не называется, но известно, что смартфон будет поддерживать технологию ускоренной подзарядки на 40 Вт. Основная камера на задней стороне устройства окажется четверной (если брать в расчет 3D ToF-модуль). Фронтальная камера будет одинарной и разместится в вырезе в форме капли на передней стороне гаджета.

В Gizmochina также утверждают, что 14 марта в Китае Huawei представит смартфон Nova 4e, который в международной продаже будет предлагаться как P30 Lite. Его оснастят экраном на 6,15 дюймов (Full HD+), процессором Kirin 710, основной камерой на 20 Мп + 16 Мп + 2 Мп и батареей на 3240 мАч.

Смотрите, сколько у нас сейчас стоят другие смартфоны Huawei:

 
 
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26 марта в Париже компания Huawei представит свои новые флагманские смартфоны - P30 и P30 Pro. До анонса еще около двух недель, но старшую Pro-модель уже успели протестировать...
 
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