Изменения при выдаче больничных вступили в силу

В Беларуси с 31 января вступили в силу изменения, касающиеся порядка оформления и выдачи листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности.

Изменения коснулись как порядка выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан (листка нетрудоспособности и справки о временной нетрудоспособности), так и порядка оформления этих документов с учетом практики применения.

Основные изменения коснулись выдачи справок о временной нетрудоспособности. Это документ, который освобождает от работы, но не оплачивается. Круг тех, кому дадут такую справку, расширен. В частности, ранее человек трудоспособного возраста, не работающий и не состоящий на учете в органах по труду, занятости и социальной защите в качестве безработного в случае болезни обращался в поликлинику, но никакого подтверждающего документа ему не выдавали. Теперь такая возможность появилась: в некоторых ситуациях человеку необходимо официально подтвердить период болезни.

Справку о временной нетрудоспособности выдадут и тем, кто ухаживает за инвалидом I группы в период, когда человек, фактически осуществляющий уход, находится на стационарном лечении.

Изменения коснулись и порядка выдачи листка нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до трех лет, за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае, если мать или лицо, фактически осуществляющее уход, одновременно работает на условиях неполного рабочего времени, или на дому, или обучается.

Ранее, если заболел ребенок, освободить от работы могли лишь маму, поскольку она получала пособие по уходу. Теперь если мама, находящаяся в декретном отпуске, не может ухаживать за больным малышом в данный момент (серьезная работа, которую нельзя пропустить, или началась сессия), справку могут выдать другому родственнику.

Есть нововведение, которое расширяет возможности для получения листков нетрудоспособности. Например, мама, которая находится в декретном отпуске с ребенком в возрасте до 3 лет, сама заболела и лежит в больнице. Раньше папе могли дать больничный лист только в том случае, если ребенок не посещает детский сад. Теперь это требование сняли: листок выдадут в любом случае.

Есть возможность продлить листок нетрудоспособности или справку о временной нетрудоспособности человеку, который ухаживает за больным ребенком в возрасте до 14 лет (ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет), при оказании им медпомощи в стационарных условиях, на один день для проезда к месту жительства (пребывания) в связи с удаленностью организации здравоохранения и невозможностью в день выписки доехать домой.

Уточнен порядок определения необходимости ухода за ребенком-инвалидом при его санаторно-курортном лечении или медицинской реабилитации в соответствующих учреждениях. Теперь будет определяться необходимость в уходе за ребенком-инвалидом в возрасте до 10 лет, а также за ребенком-инвалидом в возрасте старше 10 лет с третьей или четвертой степенью утраты здоровья.

БЕЛТА.