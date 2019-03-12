Т.Лугина стала женщиной года Брестчины

Татьяна Алексеевна Лугина вот уже пятый год успешно руководит открытым акционерным обществом «Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье». Ее стиль руководства - сочетанием таких качеств, как доброта и строгость, женственность и деловитость, спокойствие и требовательность, мягкость и проявление воли. Наверное, эти же черты характера помогают ей занимать активную жизненную позицию, быть депутатом, выступать в первых рядах союза женщин, участвовать в общественной и культурной жизни предприятия и города.



Не удивительно, что она стала женщиной года Брестчины.

Татьяна Алексеевна награждена дипломом I степени в номинации «Лидерство и успешное руководство» и будет представлять Пинск на республиканском этапе конкурса «Женщина года».



Женщина-лидер - не редкость сегодня. Профессия и самореализация для нее играют огромную роль. Но в жизни Т.А.Лугиной семья имеет большое значение. Татьяна Алексеевна счастлива в браке. У нее прекрасный муж и двое детей. По словам моей собеседницы, женщина не должна делать выбор между семьей и карьерой - при правильном планировании успеть можно все.



И действительно, своим личным примером Татьяна Лугина доказала, что современная женщина может гармонично сочетать семью, самореализацию и активную жизненную позицию.



Елена ЖУК

Фото предоставлено ОАО «Полесье»