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Т.Лугина стала женщиной года Брестчины

13.03.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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>   Татьяна Алексеевна Лугина вот уже пятый год успешно руководит открытым акционерным обществом «Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье». Ее стиль руководства - сочетанием таких качеств, как доброта и строгость, женственность и деловитость, спокойствие и требовательность, мягкость и проявление воли. Наверное, эти же черты характера помогают ей занимать активную жизненную позицию, быть депутатом, выступать в первых рядах союза женщин, участвовать в общественной и культурной жизни предприятия и города.

  Не удивительно, что она стала женщиной года Брестчины. Татьяна Алексеевна награждена дипломом I степени в номинации «Лидерство и успешное руководство» и будет представлять Пинск на республиканском этапе конкурса «Женщина года».

  Женщина-лидер - не редкость сегодня. Профессия и самореализация для нее играют огромную роль. Но в жизни Т.А.Лугиной семья имеет большое значение. Татьяна Алексеевна счастлива в браке. У нее прекрасный муж и двое детей. По словам моей собеседницы, женщина не должна делать выбор между семьей и карьерой - при правильном планировании успеть можно все.

  И действительно, своим личным примером Татьяна Лугина доказала, что современная женщина может гармонично сочетать семью, самореализацию и активную жизненную позицию.

  Елена ЖУК
  Фото предоставлено ОАО «Полесье»

 
 
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  Татьяна Алексеевна Лугина вот уже пятый год успешно руководит открытым акционерным обществом «Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье». Ее стиль...
 
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