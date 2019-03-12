В Белстате рассказали, что больше всего подешевело и подорожало в феврале





Плата за услуги ЖКУ в феврале увеличилась на 10,35%, зато подешевели в этом месяце услуги ж/д пассажирского транспорта в международном сообщении (на 3,25%), сообщает пресс-служба Национального статистического комитета.

Сообщается, что стали выше цены на свежие огурцы (на 32,22%), на свежую белокочанную капусту (на 12,59%), бананы (на 9,52%). В целом овощи стали дороже на 11,31%, фрукты – на 2,19%.

Среди продуктов питания больше всего снизилась цена на цитрусовые (5,41 %), также и на груши (на 4,75 %), виноград (2,82 %), свинину (1,84 %) и сахар-песок (1,71 %).

Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 1,2%, а табачные изделия и алкогольные изделия – на 0,35 и 0,92 % соответственно.