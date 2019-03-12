В феврале 2019 г. издано уникальное практическое пособие «Путеводитель по обращениям в государственные органы Республики Беларусь»

Указанное пособие примечательно тем, что содержит в себе краткий обзор законодательства об обращениях граждан и юридических лиц; информацию о подготовке и подаче обращений в различные государственные органы (должностным лицам) и организации; примеры заявлений, предложений и жалоб; материалы правоприменительной практики.

Названное пособие может служить реальным помощником для населения при подготовке и подачи обращений в государственные органы.

Пособие было представлено 07 февраля 2019 года на XXVI Минской международной книжной выставке-ярмарке.

Авторами пособия выступили: преподаватель кафедры теории и истории права учреждения образования Белорусского государственного экономического университета А.В. Гавриленко, помощник депутата Палаты представителей, член общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при Министерстве экономики Республики Беларусь М.А. Крупейченко, заместитель председателя общественного объединения «Региональное общество защиты потребителей» Д.А. Малец.

Информация о практическом пособии «Путеводитель по обращениям в государственные органы Республики Беларусь» представлена на официальном интернет-сайте издания bnn.by.

В настоящее время информация об издании пособия опубликована также на сайтах РОО «Белая Русь» и ОО «Белорусский республиканский союз юристов»:

https://belayarus.by/news/polezno-znat/novoe-prakticheskoe-posobie-putevoditel-/

https://union.by/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document-4083.html