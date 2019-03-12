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«Черви с потолка падают». Как живут в общежитиях, где за коммуналку платят 200−300 рублей

13.03.2019 10:06 — Разное | Tut.by  
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Жировки жителей общежитий на минских улицах Гуртьева и Фогеля с января значительно потяжелели. Теперь кроме коммунальных услуг им придется платить еще и за аренду комнат. Люди недовольны, ведь условия жизни у них, мягко говоря, не самые комфортные. «У нас тараканы по комнатам бегают, а когда моешься в душе, на голову грязь и черви из дырки в потолке сыплются. За это я больше 200 рублей платить должна в месяц?» — задается вопросом Анжела, жительница общежития № 3. В «Домэнергосервисе» — предприятии, на балансе которого находятся здания, говорят, что плату за аренду ввели не они, а на серьезный ремонт у них пока нет денег.

FINANCE.TUT.BY посмотрел, как живут люди в общежитиях и за что платят деньги.


«Получаю пособие 330 рублей. 230 из них ушло на оплату общежития»

Раньше общежития на Гуртьева и Фогеля относились к Военной академии. Затем их передали на баланс ЖРЭО Первомайского района. А потом предприятие переименовали в ГП «Домэнергосервис».

Снаружи здания ничем не отличаются от обычных трехэтажек старой постройки. Во дворе собралась кучка местных жителей.

— Пойдемте, мы вам покажем наши ужасы, — говорит одна из девушек и ведет нас к зданию с пятеркой на фасаде.


Заходим в подъезд, там как после бомбежки: краска со стен отвалилась, местами вместе со штукатуркой, над дверями в блоки беспорядочно торчат провода, пахнет сыростью.


В блоке уже не так страшно, хотя осыпающийся потолок опасение все же вызывает. В углу комнаты, где проходят отопительные трубы, огромное сырое пятно, «побелка» со стены отстала.


— Видите, раньше я платила 100 рублей коммуналки, а теперь почти 320, — протягивает нам жировки за разные месяцы одна из сопровождающих нас женщин. — Еще один интересный момент — наше общежитие резиновое. Видите, в октябре прошлого года общая площадь жилых помещений была 1176 квадратных метров. А сейчас уже на 50 квадратов больше — 1229. Звонили по этому поводу в РСЦ, но там ничего вразумительного не сказали.


Раньше жильцы общежитий за аренду не платили.

— Когда об этом пошла речь, мы думали, что она будет по 20−30 рублей. Но не 100 рублей! Если уже нас перевели на аренду, пусть устанавливают счетчики электричества, воды. Потому что мы платим по общедомовым. Получается, что у одних кран течет, расход воды огромный. А другие за это платят, — возмущаются люди.


В общежитии № 3 на Гуртьева обстановка не лучше — тоже отваливается штукатурка, облезает краска. В коридоре блока чисто. В комнатах тоже порядок — аккуратный ремонт, мебель.

— Нас, почему-то, отнесли к общежитию первой категории, хотя к ней относятся общежития блочного типа, то есть где две комнаты в блоке, кухня, ванная и туалет. У нас же общий душ, общий туалет, кухня на 11 комнат. И поставили коэффициент 1 для расчета стоимости аренды, — рассказывает Анжела. — И если раньше мы платили рублей 30 коммуналки за одну комнату, то теперь за две буду отдавать 200. Кроме того, у меня в этом общежитии и мама живет. Ей тяжело все самой оплачивать, поэтому мы с мужем ей помогаем. Я сейчас в декрете, получаю пособие 330 рублей. Из этих денег 230 рублей ушло на оплату общежития за январь. А жить на что, если одна упаковка памперсов со скидкой стоит 75 рублей? Приходится выкручиваться на зарплату мужа. И все бы ничего, если бы условия для жизни у нас были нормальные.

Девушка показывает небольшую коробочку со средством от насекомых.


Фото одного из жильцов общежития

— У нас по общежитию ползают тараканы. Мы с ними боремся. Три раза за свой счет вызывали санстанцию. Даже сразу двумя этажами травили. Но никак не можем от них избавится. На пару месяцев, вроде, пропали, а потом снова появились, — говорит девушка. — Моей маме заполз в ухо таракан — есть медицинская справка. Это очень больно. А что если ребенку заползет? У меня маленькая дочка, ей еще двух лет нет, она даже сказать не сможет, что у нее в ухе или в носу будет таракан.


Анжела ведет нас к электрощитку. На дверце черное обгоревшее пятно, да и провода все потемневшее.

— Это еще одна наша беда — неисправная электропроводка. Из-за этого уже дважды общежитие горело. И с канализацией беда — постоянно забивается и затапливает, плавает… Как так сказать что, чтоб не ругаться? Все трубы ржавые и текут. Вызывали сантехника через 115. Пришел, посмотрел, сказал, что купить нужно, тогда он, мол, придет и починит. То есть ремонт за наш счет? Хотя в договоре прописано, что инженерно-техническое оборудование и места общего пользования должен ремонтировать «Домэнергосервис», — с возмущением говорит Анжела. — Я уже не говорю про плесень, которая у нас везде. Ее невозможно убрать. Кроме того, в душе гигантская дыра в потолке. Когда моешься, оттуда может посыпаться грязь на голову. А пару раз даже черви падали.


Дыра в потолке душевой действительно впечатляет.

Даже оборудование, как рассказывают жители общежития, они меняют сами. К примеру, Анжела с ее соседями на двоих купила новую электрическую плиту, потому что на тех, что были, работало по одной-две конфорки. И даже подъезд люди убирают сами, потому что дворника у них нет.

— Кстати, у нас счетчики воды. Мы подаем показания по ним, к примеру, 20 кубов налили. Но нам сверху накидывают еще 20. Выходит, что мы покрываем вылитую не нами воду? — спрашивает девушка. — Думали ближе к лету сделать косметический ремонт на этаже — пол и стены покрасить. Но теперь с нас берут такую арендную плату — за месяц как раньше за три, что об этом можно забыть.


По словам жильцов общежития, они вызывали сотрудников ЖЭУ, чтобы те приняли какие-то меры по улучшению условий жизни в общежитии. «Специалисты пришли, вроде, что-то зафиксировали, но ничего никто так и не сделал».

— Мы писали письмо в комиссию при президенте, собрали под ним 300 подписей. Нам пришел ответ даже не на листе формата А4, а просто маленькая бумажка, отписка, — говорит девушка. А на прошлой неделе «Домэнергосервис» провел собрание, чтобы пояснить нам, за что и как мы теперь будем платить. Но нам не показали ни одного документа. К слову, письменных уведомлений о том, что мы теперь будем оплачивать аренду, тоже не было. Нам лишь сказали, что мы должны платить.


Анжела поинтересовалась у коммунальников, когда в общежитиях будет проводиться капремонт.

— Мне ответили, что когда накопится достаточное количество денег. Мол, мы вот сейчас будем платить за аренду, они соберут нужную сумму и тогда все будет. А за столько лет еще не накопилось на капремонт? Сказали, что все, что было до этого, не учитывается. То есть накопление начинается с января этого года, — заключила девушка. — Есть два варианта решения вопроса: либо пусть нам создадут достойные условия для жизни, либо пусть снижают аренду и мы сами будем что-то делать.


Коммунальники: «Провести капитальный ремонт общежитий не можем, денег на это нет»

За комментарием мы обратились к руководству госпредприятия «Домэнергосервис», чтобы узнать, как так вышло, что общежития оказались в таком состоянии и собираются ли что-то с этим делать.

— Эти здания 50−60-х годов постройки. Мы их приняли на баланс по фактическому состоянию, — поясняет директор предприятия Александр Козлов. — Общежития там действительно запущенные. Свои недоработки мы признаем. Но и люди должны признать, что недостаточно бережно относятся к имуществу, предоставленному им, а также не соблюдают многие правила. К примеру, жильцы обязаны содержать помещения в надлежащем состоянии, в том числе и санитарном. Тараканы — это антисанитария. Если помещение содержать в чистоте, в порядке, тараканы там не поселятся. Кстати, на бесплатной основе их никто не травит, эта услуга всегда платная.

Директор также предположил, что одной из причин, почему горит проводка в общежитиях, может быть перегрузка сети. Потому что зачастую к ней подключены одновременно и стиральные машинки, и микроволновки, и чайники, и электроплиты.


По поводу того, что в жировках у людей указана разная площадь жилых помещений, Александр Козлов сказал, что это не их вина. Эти данные в платежки вносят расчетно-справочные центры. Поэтому он не знает как так получилось.

— Если же говорить о том, какие общежития относятся к первой категории, то конкретно № 3 на Гуртьева подпадает под это определение. Блок — это изолированное помещение с отдельным входом, в котором может находиться и две, и четыре, и шесть комнат. У них есть отдельная кухня, ванная и туалет. Общежития коридорного типа — это когда поднимаешься на этаж, там один коридор с комнатами, одна кухня на всех, туалет и ванная на этаж, — поясняет директор. — А учет по общедомовым счетчикам в общежитиях — это требование водоканала. Сведения с них подают ЖЭУ.

Александр Козлов говорит, что плату за аренду комнат в общежитиях «не они придумали». Соответствующее решение принял Мингорисполком еще в 2017 году.

— Когда ввели плату за проживание в общежитии, планировалось, что деньги будут идти на поддержание этих самых общежитий. Потому что в бюджете средств на такое масштабное мероприятие, наверное, нет. Мы ввели плату только с 2019 года. А жировки значительно потяжелели потому, что коммунальные услуги подорожали. А тарифы устанавливает не «Домэнергосервис», — говорит директор. — Для того, чтобы провести капитальный ремонт, эти общежития нужно поставить в план, сделать проекты, выделить финансы, определить сроки, очередность. ЖКХ со своей стороны это делает.


Сам же «Домэнергосервис» провести капитальный ремонт общежитий не может, денег на это нет.

— Отчисления на капитальный ремонт, которые делают жильцы, аккумулируются на отдельном счете в ЖКХ. «Домэнергосервис» этими деньгами не распоряжается, мы их не видим. Мы еще в декабре прошлого года запланировали разобраться со всеми коммуникациями в этих зданиях. Мы готовы заменить электропроводку в какой-то мере. Но нужно собрать средства. На это и пойдут деньги, поступающие за аренду.

Александр Козлов сказал, что за месяц острые вопросы, которые имеются в общежитиях, предприятие решит.

— Начнем с проводки. Проведем обследование состояния. Тепло придет, мы посмотрим, что нужно будет делать с подъездами. Решим вопрос и с душевыми. Хотя там ванны герметичные. Просто когда люди моются душем, вода льется на стенку. Я признаю, что что-то мы могли бы и сделать и раньше, но без помощи жильцов многие вещи просто невозможно решить.

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Теги: Минск
 
 
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Жители общежитий на столичных улицах Фогеля и Гуртьева с января платят за аренду комнат. Мы посмотрели, как они живут.
 
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