Отдел занятости Несвижского райисполкома рассказал об имеющихся вакансиях в районе

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По состоянию на 11.03.2019 года в Несвижском районе имеются вакансии: агента страхового — 2 чел. (Белгосстрах), агронома по защите растений (ГП «Эб «Свекловичная»), агронома по семеноводству (ЗАО «1 Мая»), агрохимика (ЗАО «1 Мая»), санитарки (Несвижская ЦРБ), бетонщика — 3 чел. (ООО «БелМолд», ОАО «ПМК-217»), ветеринарного врача-гинеколога — 1 чел. (ЗАО «1 Мая»), ветеринарного врача — 5 чел. (ОАО «Несвижский райагросервис», ОАО «Несвижские Островки», ОАО «Лань-Несвиж», племпредприятие), ветфельдшера (ОАО «Сейловичи»), водителя автомобиля — 8 чел. (Несвижская ЦРБ, ЗАО «1 Мая», Несвижский РОЧС, Автомобильный парк №8, ЗАО «Агрокомбинат Несвижский»), грузчика — 2 чел. (ЗАО «Агрокомбинат Несвижский»), инженера по охране труда, начальника хозяйственной службы, специалиста по организации закупок, санитарки (Несвижская ЦРБ), инженера-технолога (управление по образованию, спорту и туризму райисполкома), каменщика — 4 чел. (ПМК-218, ООО «БелМолд», ОАО «ПМК-217», ОАО «ПМК-23»), медицинской сестры — 3 чел. (Несвижский дом-интернат, Несвижский РТЦСОН), оператора машинного доения (ЗАО «1 Мая», ОАО «Городея», ОАО «Сейловичи», ЗАО «Агрокомбинат Несвижский»), продавца (КУП «Магазин №10», повара (Несвижский РТЦСОН), повара детского питания (УОСиТ), сторожа — 2 чел. (Несвижское отделение «Охрана»), почтальона (узел почтовой связи), токаря — 2 чел. (ОАО «Несвижский райагросервис»), тракториста — 10 чел. (ОАО «Лань-Несвиж», ОАО «Несвижский райагросервис», ОАО «Юшевичи», ЗАО «1 Мая», ОАО «Старобинский торфобрикетный завод», ОАО «Несвижские островки», ЗАО «Агрокомбинат Несвижский», ф-л «Льносемена» ОАО «Минобллен»), швеи — 2 чел. (СЗАО «Евротарэкс»), электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования — 3 чел. (УП «Несвиж-ское ЖКХ», Автомобильный парк №8), юрисконсульта (КУП «Магазин №10», ОАО «Агротехуслуга»), главного бухгалтера, экономиста и подсобного рабочего (ф-л «Льносемена» ОАО «Минобллен»).

Отдел занятости и трудовых отношений управления

по труду, занятости и социальной защите

Несвижского райисполкома.