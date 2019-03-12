15 марта 2019 года пройдет республиканская акция по бесплатному консультированию граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий, приуроченная ко Дню Конституции Республики Беларусь — 15 марта.
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Пройдет республиканская акция по бесплатному консультированию граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий
13.03.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны
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Пройдет республиканская акция по бесплатному консультированию граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий
15 марта 2019 года пройдет республиканская акция по бесплатному консультированию граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий, приуроченная...
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