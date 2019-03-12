Мечты сбываются в студии «Мечта»

В народной самодеятельной студии «Мечта» состоялась творческая встреча учащихся с выпускницей студии, ныне студенткой 1 курса БГТУ - Шумской Полиной.

Флористика с самого детства нашла место в сердце Полины, в этом большую роль сыграла педагог Тамара Николаевна Милюк, руководитель студии «Мечта». Ведь когда педагог заряжает учащихся своей энергией, знаниями, оптимизмом, хочется идти по его стопам.

Полина провела интересный мастер-класс по плетению из ивовых веточек для учащихся студии, рассказала о своей будущей специальности "Инженер садово-паркового строительства", а также зарядила всех своим оптимизмом и энергией.



