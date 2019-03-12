Происшествия, криминал

Сгорела баня

Нарушение правил эксплуатации печи послужило причиной пожара в бане в д. Хмельник.

Тревожное сообщение поступило в РОЧС 6 марта в 04.06. Прибыв на место, спасатели обнаружили открытое горение бани, имелась угроза распространения огня на жилой дом, расположенный на расстоянии 2,7 м от нее. Местные жители принимали меры по недопущению «перехода» огня на дом. Огнем повреждена надворная постройка, уничтожено находившееся в бане имущество. Благодаря слаженным действиям граждан и спасателей жилой дом поврежден незначительно.

В ходе проверки установлено, что горение возникло в результате нарушения хозяином правил эксплуатации печного оборудования.

Инспекция надзора и профилактики напоминает о важности соблюдения правил эксплуатации печей и теплогенерирующих устройств, как в домах, так и в надворных постройках.

Михаил ГРУДИНСКИЙ, старший инспектор ИНиП Городокского РОЧС.