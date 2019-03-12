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Происшествия, криминал
13.03.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Сгорела баня
Нарушение правил эксплуатации печи послужило причиной пожара в бане в д. Хмельник.
Тревожное сообщение поступило в РОЧС 6 марта в 04.06. Прибыв на место, спасатели обнаружили открытое горение бани, имелась угроза распространения огня на жилой дом, расположенный на расстоянии 2,7 м от нее. Местные жители принимали меры по недопущению «перехода» огня на дом. Огнем повреждена надворная постройка, уничтожено находившееся в бане имущество. Благодаря слаженным действиям граждан и спасателей жилой дом поврежден незначительно.
В ходе проверки установлено, что горение возникло в результате нарушения хозяином правил эксплуатации печного оборудования.
Инспекция надзора и профилактики напоминает о важности соблюдения правил эксплуатации печей и теплогенерирующих устройств, как в домах, так и в надворных постройках.
Михаил ГРУДИНСКИЙ, старший инспектор ИНиП Городокского РОЧС.
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Сгорела баня Нарушение правил эксплуатации печи послужило причиной пожара в бане в д. Хмельник. Тревожное сообщение поступило в РОЧС 6 марта в 04.06. Прибыв на...
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