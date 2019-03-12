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Минск требует от Варшавы объяснений по поводу оправдания убийцы Райса
13.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Оправдали палача. Польша признала невиновным убийцу белорусских крестьян Ромуальда Райса, сообщает телеканал «МИР 24». Теперь Минск ждет от Варшавы официальных комментариев относительно такого решения, заявили в Министерстве иностранных дел страны.
В ведомстве назвали такое признание «откровенным цинизмом отдельных польских «исследователей». Оценки варшавских ученых возмутили и депутатов.
«Если человек уничтожил 78 мирных граждан, потому что они были православными, не поляками, а белорусами, и сжег пять белорусских деревень, то он преступник! Он совершил преступление против человечества. Неважно, под какими лозунгами он ходил и какие вещи говорил», – подчеркнул председатель Комиссии по образованию и культуре Палаты представителей Нацсобрания Беларуси Игорь Марзалюк.
Во время Второй мировой Райс, известный также по кличке «Бурый», служил в Армии Крайовой. После ее роспуска он отказался подчиниться властям и признать новые границы. Со своим отрядом Райс сжигал дотла мирные белорусские деревни. Его схватили и казнили в 1949 году. До 1995 года польские власти считали Райса преступником.
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Во время Второй мировой войны Райс сжигал дотла белорусские деревни. Он убил 78 мирных жителей.
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