Минск требует от Варшавы объяснений по поводу оправдания убийцы Райса

Оправдали палача. Польша признала невиновным убийцу белорусских крестьян Ромуальда Райса, сообщает телеканал «МИР 24». Теперь Минск ждет от Варшавы официальных комментариев относительно такого решения, заявили в Министерстве иностранных дел страны.

В ведомстве назвали такое признание «откровенным цинизмом отдельных польских «исследователей». Оценки варшавских ученых возмутили и депутатов.

«Если человек уничтожил 78 мирных граждан, потому что они были православными, не поляками, а белорусами, и сжег пять белорусских деревень, то он преступник! Он совершил преступление против человечества. Неважно, под какими лозунгами он ходил и какие вещи говорил», – подчеркнул председатель Комиссии по образованию и культуре Палаты представителей Нацсобрания Беларуси Игорь Марзалюк.

Во время Второй мировой Райс, известный также по кличке «Бурый», служил в Армии Крайовой. После ее роспуска он отказался подчиниться властям и признать новые границы. Со своим отрядом Райс сжигал дотла мирные белорусские деревни. Его схватили и казнили в 1949 году. До 1995 года польские власти считали Райса преступником.