ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минск требует от Варшавы объяснений по поводу оправдания убийцы Райса

13.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Оправдали палача. Польша признала невиновным убийцу белорусских крестьян Ромуальда Райса, сообщает телеканал «МИР 24». Теперь Минск ждет от Варшавы официальных комментариев относительно такого решения, заявили в Министерстве иностранных дел страны. 

В ведомстве назвали такое признание «откровенным цинизмом отдельных польских «исследователей». Оценки варшавских ученых возмутили и депутатов.

«Если человек уничтожил 78 мирных граждан, потому что они были православными, не поляками, а белорусами, и сжег пять белорусских деревень, то он преступник! Он совершил преступление против человечества. Неважно, под какими лозунгами он ходил и какие вещи говорил», – подчеркнул председатель Комиссии по образованию и культуре Палаты представителей Нацсобрания Беларуси Игорь Марзалюк.

Во время Второй мировой Райс, известный также по кличке «Бурый», служил в Армии Крайовой. После ее роспуска он отказался подчиниться властям и признать новые границы. Со своим отрядом Райс сжигал дотла мирные белорусские деревни. Его схватили и казнили в 1949 году. До 1995 года польские власти считали Райса преступником.




ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время Второй мировой войны Райс сжигал дотла белорусские деревни. Он убил 78 мирных жителей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Алюминиевая ложечка. Как в России рисуют бедность?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика