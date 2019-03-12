Ирина Алфёрова: «Мужчине надо давать свободу»

И­звестная актриса Ирина Алфёрова приняла участие в модном дефиле в рамках программы «Искусство жить», созданной президентом Открытой Международной академии парикмахерского искусства и искусства ­визажа Дмитрием Винокуровым.

И к нашей газете Ирина Ивановна теперь имеет с­амое непосредственное отношение. В проекте компании Disney «Счастье – это…» сюжет одной из новелл строится вокруг еже­недельника «Аргументы и факты». Ирина Алфёрова сыграла в ней маму журналистки «АиФ».

«Я критик суровейший»

Ольга Шаблинская, «АиФ»: Ирина Ивановна, ваша дочь Ксения А­лфёрова, как и вы, стала известной актрисой. Как относитесь к её успехам?

Ирина Алфёрова: Я критик суровейший. Ксюша, когда я смотрю её работу, просит: «Мам, только ничего не говори». Иначе она расстраивается. Я очень жестокая.

– А выглядите добрейшим ч­еловеком!

– А я и есть добрейший человек. Но, когда вижу недостатки, не могу это скрывать – говорю правду. Мне хочется помочь, поэтому указываю на ошибки. Да, не всегда это надо бы делать в отношении своих близких. Они очень расстраиваются.



Ирина Алферова с супругом актером Сергеем Мартыновым и дочерью актрисой Ксенией Алферовой. Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

– Мужу Сергею Мартынову тоже режете правду-матку?

– Это муж мне советы даёт. Он у меня такой умный, талантливый. Всё умеет. Да ещё и по­стоянно осваивает новое – иност­ранные языки, технические вещи. Мы 26 лет вместе и порой даже никуда не хотим ходить – нам вдвоём лучше.

– В старом интервью вы сказали: секрет семейного счастья прост – надо всё делать вместе.

– Я не могла сказать так! Что значит «вместе»? У каждого должны быть своя личная территория, интересы, время. Надо понимать чувства друг друга. Я – абсолютный самостоятельный кот. И муж такой же. Так что, нет-нет, мы ценим личное пространство друг друга.

Обязательно надо отпускать мужчин, чтобы у них была своя жизнь. Ненавижу женщин, которые мучают мужей: «Куда ты пошёл, что ты делаешь?» Кошмар! Если мужчине давать свободу, то ему как раз хочется домой возвращаться. А как иначе?! Мужчина – это личность, почему ты его должна привязывать? Да пусть идёт! Лишь бы вернулся.

– Современные активно работающие женщины заявляют: в XXI в. уже нет разделения обязанностей по дому на мужские и женские. А вы как считаете?

– Есть, конечно. Я стараюсь готовить каждый день, когда дома. Когда уезжаю, заготавливаю впрок: муж не должен страдать. Суп в холодильнике должен быть обязательно. Да и вообще я ответственная: слежу за тем, что домашним надо.

Какие-то вещи муж дома не должен делать, всё-таки мужчина – он другой. И ему надо помогать быть мужчиной. Не надо заставлять мыть посуду. Мне это несложно, я с удовольствием мою и посуду, и полы. Хотя я уверена: Серёжа всё сделает ради меня. Когда сломала ногу, он возил меня везде на коляске, опекал. Когда ты это знаешь, какая разница, кто что сделает по дому? Делёжка обязанно­стей – это так глупо, мелко, недостойно… Надо просто искать настоящего, своего мужчину.

Нравится быть бабушкой

– А со «своим» мужчиной всё должно быть идеально или всё равно компромиссы нужны?

– Всё сложно, мы разные люди. Обязательно в семейной жизни должны быть компромиссы. Но в главном их не должно быть. Предположим, мне муж скажет: оставайся дома, быт важнее, чем твоя профессия. На такой компромисс я не готова пойти. Твой мужчина должен понимать, что тебе важно. Если женщина счастлива на этой работе, ну дай ты ей жизнь – что ж всё время тереться бок о бок?

– С годами страсть проходит. Вам не бывает грустно, что первые романтические «ох» и «ах» не удаётся сохранить?

– Если это настоящее «ах», то оно потом всю жизнь отношения питает! У нас с мужем это было, и мы тот период вспоминаем постоянно.

– О некоторых дамах говорят: она женщина без возраста.

– Нет, я не чувствую себя женщиной без возраста. Я бабушка, у меня много внуков, и они меня называют бабушкой. Ненавижу, когда женщины просят внуков и детей называть себя Катями, Машами. Я считаю, что у человека должны быть мама, бабушка, дедушка. А возраст… Здесь я, к сожалению, не вижу выхода. Если он есть, поделитесь! Мне возраст совсем не нравится. Особенно годы видны в кино. Камера – она жесто­чайшая… В театре легче играть преж­ние роли. Благодаря тому, что я хорошо двигаюсь, никто мне не даёт моего возраста. Я словно слышу из зала незаданный вопрос: «Сколько же ей лет?»

– А тёща Алфёрова какая? Ваш зять – актёр Егор Б­ероев…

– Очень хорошая! Я не вмешиваюсь в чужую жизнь. Даже когда очень хочется. Молодые должны свою семью сами выстраивать. И мама тоже не вмешивалась с советами в мою жизнь. Она очень деликатный человек.



Блистать в платье за 300 тыс. руб. Алфёрова предпочитает на шоу стилиста Дмитрия Винокурова. С народным артистом России, телеведущим Владимиром Березиным. Фото: Кадр youtube.com

– Сегодня для модного показа вам предоставили платье за 300 тыс. рублей…

– Мне нравится, красиво! Но у меня нет таких денег, а если бы и были, я бы лучше их отдала. У меня есть масса близких. Но выход есть: примеришь – и уже хорошо. Можно я дам совет всем мужчинам? Если женщина хочет примерить что-то в магазине, не отказывайте ей: «Это невозможно, это дорого!» Мне так говорили… Мужчины, пожалуйста, отвечайте своим любимым: «Конечно, родная, как только получится, мы тут же всё тебе купим!» И женщине приятно, ей уже и не надо, чтобы ей это платье п­окупали…

– Ваша дочь говорит: «Более позитивного человека, чем мама, я не знаю».

– Это природное. Жизнь – она тяжёлая. Всё время что-нибудь подкинет. Если этому поддаваться, будет вообще ужас. Я немножко мечтательница, считаю, что реальная жизнь – она как раз вся в мечтах. А почему нет? Ну не получилось сегодня, ну и что? Зато завтра будет хорошо!