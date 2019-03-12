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Практика использования 1С в облаке
Облако для SaaS
Одна из задач, для решения которой мы рекомендуем использовать облачные технологии, – это SaaS-сервисы. На собственном опыте мы убедились, насколько удобно, надежно и производительно могут работать сервисы в среде IaaS. Традиционно для предоставления облачных сервисов в модели SaaS необходимо построить дорогостоящую ИТ-инфраструктуру, инвестировать большие средства в оборудование, программное обеспечение и их дальнейшее сопровождение. Но существует альтернативный вариант – аренда виртуального дата-центра для предоставления доступа к приложениям.
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