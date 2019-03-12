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Практика использования 1С в облаке

13.03.2019 09:00 — Разное | Myfin  
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Практика использования 1С в облаке
Практика использования 1С в облаке

Облако для SaaS

Одна из задач, для решения которой мы рекомендуем использовать облачные технологии, – это SaaS-сервисы. На собственном опыте мы убедились, насколько удобно, надежно и производительно могут работать сервисы в среде IaaS. Традиционно для предоставления облачных сервисов в модели SaaS необходимо построить дорогостоящую ИТ-инфраструктуру, инвестировать большие средства в оборудование, программное обеспечение и их дальнейшее сопровождение. Но существует альтернативный вариант – аренда виртуального дата-центра для предоставления доступа к приложениям.

Практика использования 1С в облаке

 
 
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