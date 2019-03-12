Мультикамерная система Bosch: две пары глаз лучше, чем одна

На территории склада часто бывает сложно найти место. Водителям автопогрузчиков постоянно приходится маневрировать в узких пространствах между стеллажами и штабелированными паллетами. Это приводит к авариям, результатом которых становится повреждение товаров или погрузчиков, материальные убытки и даже несчастные случаи.

Но куда более худшим последствием, чем материальный ущерб, являются несчастные случаи. Согласно исследованию Немецкой ассоциации страхования ответственности работодателей, деревообрабатывающей и металлургической отраслей (BGHW), травмы чаще всего случаются, когда погрузчик двигается задним ходом в пространстве от 1 до 3 метров. Только в Германии, по официальной статистике, количество несчастных случаев с участием автопогрузчиков достигает 12 тыс. в год (источник: WEKA).

«Взгляд водителя автопогрузчика не может быть везде одновременно – здесь и приходит на помощь мультикамерная система Bosch», – говорит Эндрю Аллен, ответственный за коммерческое и внедорожное подразделение Bosch. Впервые публично система будет представлена на выставке LogiMAT.

Полная картина происходящего

Благодаря системе улучшения обзора мультикамерная система обеспечивает 360-градусный обзор вокруг автопогрузчика, даже если он перевозит крупногабаритные грузы. Это значительно упрощает задачу захвата и перемещения грузов в условиях ограниченного пространства. Система помогает автопогрузчику маневрировать и более точно оценивать расстояние в движении. Таким образом, водители могут выполнять логистические задачи проще, эффективнее и безопаснее.

Мультикамерная система состоит из блока управления и четырех компактных камер ближнего действия. Работая вместе, они обеспечивают захват пространства на пространстве 8х8 метров. Изначально камеры были разработаны для сегмента Bosch, специализирующегося на легковых автомобилях, но затем были адаптированы для особых потребностей рынка логистики.

Камеры обеспечивают полный обзор вокруг автопогрузчика

Камеры расположены спереди, сзади и с каждой стороны автопогрузчика. Имея угол обзора около 190°, они захватывают полное окружение автомобиля. Водители видят на дисплее реалистичное изображение своего автомобиля в виде подробной 3D-модели. Когда автопогрузчик двигается, дисплей в режиме реального времени корректирует вид окружения. Производитель может предварительно настроить экран для отображения отдельных видов или 360-градусного обзора, а также настроить полно- или полиэкранный режим показа. В зависимости от поставленной задачи водитель может выбрать лучший вид из предварительно запрограммированных опций.

Система маршрутизации указывает путь

Мультикамерная система может визуально проектировать прямую траекторию движения автопогрузчика для видов сзади, спереди или сверху. Чтобы достичь этого, блок управления измеряет угол поворота рулевого колеса, рассчитывает искомую траекторию и выводит ее на дисплей. Если угол поворота руля меняется, система адаптирует маршрут и вновь выводит его на экран. Построение маршрута служит главным образом для помощи в маневрировании.