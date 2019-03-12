Широка Масленица в Высоком!

Масленица – один из самых веселых народных праздников, который завершает зимний обрядовый цикл. Это праздник, который с большим нетерпением ждут взрослые и дети. Незаменимым атрибут этого гулянья – блины. Они символизируют весеннее солнце.

Празднование Масленицы в Центре дополнительного образования детей и молодежи г.Высокое давно стало доброй традицией. 9 марта возле Центра собрались взрослые и дети, чтобы встретить весну и проводить зиму. Все гости от души веселились, играли, пели песни, водили хороводы. Клуб любителей фольклора «Катрынка» и ребята из объединения по интересам «Домисолька» подготовили концертные номера. В рамках концертной программы самые маленькие кружковцы Центра поздравили мам и бабушек с Международным женским днем.























Кульминацией праздника стало сожжение чучела Зимы.

А какая же Масленица без блинов? Все гости нашего праздника смогли полакомиться ароматным угощением с вареньем и горячим чаем.

Наталья ГОРБАЧУК,

педагог Центра дополнительного образования детей и молодежи г.Высокое.