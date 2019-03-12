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В Калинковичском районе в легковушку прилетел кусок дерева со встречного лесовоза
Авария произошла на трассе в Калинковичском районе вблизи деревни Тидов: во время движения в легковой автомобиль влетел кусок дерева, отлетевший от проезжавшего лесовоза. Видео инцидента появилось в сообществе «
Напомним, 17 февраля в Ружанах произошла
Позже под Борисовом произошла очередная авария с участием лесовоза: опрокинулся прицеп, и
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Инцидент произошел на трассе вблизи деревни Тидов.
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