В Калинковичском районе в легковушку прилетел кусок дерева со встречного лесовоза

Авария произошла на трассе в Калинковичском районе вблизи деревни Тидов: во время движения в легковой автомобиль влетел кусок дерева, отлетевший от проезжавшего лесовоза. Видео инцидента появилось в сообществе « Светлогорский Автоканал » во «ВКонтакте».

Напомним, 17 февраля в Ружанах произошла страшная авария с участием лесовоза: на пешеходов упали бревна с опрокинувшегося прицепа. В результате ДТП 6-месячная малышка и ее бабушка погибли.

Позже под Борисовом произошла очередная авария с участием лесовоза: опрокинулся прицеп, и бревна с него разлетелись по М1.