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Скатился по трапу, упал, поскользнулся: неумелые прыжки африканских десантников попали на видео

13.03.2019 10:41 — Разное | Tut.by  
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Прыжки с парашютом при несоблюдении правил безопасности могут привести к серьезным последствиям, особенно если выполнять их так, как это делают африканские десантники. Видео их неудачных прыжков опубликовал портал The Aviationist.

В ролике видно, насколько неуверенно действуют десантники. Все они бояться совершить прыжок. Некоторые сначала садятся, а только потом прыгают, другие, поскользнувшись, падают за борт, третьи сильно ударяются о рампу, а кто-то и вовсе проезжает по рампе на животе — такое выполнение прыжков как минимум может привести к серьезным травмам. Немногим удается прыгнуть без ошибок.

К сожалению, неизвестно, армия какой страны приводила десантирование, а также название учений.

 
 
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К сожалению, неизвестно, армия какой страны приводила десантирование, а также название учений.
 
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