Скатился по трапу, упал, поскользнулся: неумелые прыжки африканских десантников попали на видео

Прыжки с парашютом при несоблюдении правил безопасности могут привести к серьезным последствиям, особенно если выполнять их так, как это делают африканские десантники. Видео их неудачных прыжков опубликовал портал The Aviationist.

В ролике видно, насколько неуверенно действуют десантники. Все они бояться совершить прыжок. Некоторые сначала садятся, а только потом прыгают, другие, поскользнувшись, падают за борт, третьи сильно ударяются о рампу, а кто-то и вовсе проезжает по рампе на животе — такое выполнение прыжков как минимум может привести к серьезным травмам. Немногим удается прыгнуть без ошибок.

К сожалению, неизвестно, армия какой страны приводила десантирование, а также название учений.