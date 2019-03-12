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Не только каша на воде. Смотрите, что еще можно приготовить из овсянки за считанные минуты

13.03.2019 10:40 — Разное | Tut.by  
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Самый популярный вариант завтрака у зожников — это овсяная каша. Она содержит витамины, минералы и антиоксиданты, легко готовится на молоке и воде. GO.TUT.BY спросил у фудблогера и диетолога Маргариты Шабуневич, как нестандартно приготовить хорошо знакомую овсянку.


Фото из инстаграма Маргариты Шабуневич

—  Чтобы овсянка получилась действительно полезным завтраком, надо выбирать качественные овсяные хлопья, а не обработанный геркулес или «кашки-минутки». Настоящая овсянка готовится не менее 15 минут, — подчеркивает диетолог.

В чем же польза овсяной крупы?

— Она содержит вещества, повышающие сопротивляемость организма к инфекциям и негативным воздействиям окружающей среды. Овсянка богата аминокислотами, белком, растворимой клетчаткой и бета-глюканами, укрепляющими иммунитет. Овсяную крупу также называют «женской кашей» — она нормализует обмен веществ, работу ЖКТ и сердечно-сосудистой системы, плюс укрепляет кости, зубы и подходит для диетического питания.

Как вкусно приготовить овсянку на завтрак?

«Ленивая» овсяная каша — «Мокко»

 — «Ленивая» овсянка — это вариант завтрака для занятых людей, которые не успевают готовить по утрам. Достаточно выделить вечером 10 минут на приготовление, а утром просто насладиться сытным и полезным завтраком.

Ингредиенты на две порции:

Овсяные хлопья длительной варки — 100 грамм
Кокосовая стружка — 10 грамм
Ряженка — 150 мл
Кофе (свежезаваренный) — 70 мл
Какао — 10 грамм
Мягкий творог/йогурт — 200 грамм
Шоколадные дропсы (шоколад горький) — 30 грамм
Подсластитель (натуральный или органический — по вашему выбору)

Время приготовления — 10 минут

Приготовление:

Овсяные хлопья залить горячим кофе, добавить кокосовую стружку и какао. Все перемешать. Затем добавить ряженку и подсластитель. В отдельной таре подсластить мягкий творог. Приготовить две баночки и выложить слоями: кофейные хлопья, творожную массу, шоколадные дропсы и остальные ингредиенты. На ночь поставить банки в холодильник. А на утро — завтрак готов.

Классическая овсяная каша на молоке

— Это всем знакомый рецепт, который можно подавать в различных комбинациях — с медом, фруктами, ягодами или арахисовой пастой. Так овсянка на завтрак не будет быстро надоедать, — поясняет Маргарита. — Овсяную кашу можно готовить как на молоке, так и на воде (таким образом вы снизите калорийность). Но помните: овсянка на молоке — более питательна, поэтому чувство голода вернется не так быстро.

Ингредиенты на две порции:

Овсяные хлопья длительной варки — 120 грамм
Молоко — 150 мл
Вода — 50 мл
Ваниль — по вкусу
Подсластитель — по желанию

Время приготовления — 15 минут

Приготовление:

Молоко с водой и подсластителем закипятить в кастрюле. Добавить ваниль и овсяные хлопья. Варить, пока вода и молоко не выпарятся. Выложить кашу в тарелку, по желанию добавить сливочное масло, арахисовую пасту, фрукты, ягоды, орехи или лимон для пикантности.

Запеченная овсянка, или овсяный пирог

— Я называю сочный овсяный пирог «завтраком для тонкой талии». Его можно планировать как для полноценного приема пищи, так и в качестве перекуса и даже десерта.

Ингредиенты на четыре порции:

Овсяные хлопья — 160 грамм
Овсяная мука — 60 грамм
Яйца — две штуки
Молоко — 100 мл
Творог (5%) — 200 грамм
Клубника — 100 грамм
Орехи — 50 грамм (подойдут минадль, арахис, кешью, фундук или грецкий орех)

Время приготовления — 35 минут

Приготовление:

Смешать все ингредиенты до однородности, сверху выложить клубнику и выпекать пирог 30 минут при 180 градусах. Можно подавать к столу как теплым, так и холодным, а также в дополнении с мороженым или йогуртом.

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