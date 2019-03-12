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Не только каша на воде. Смотрите, что еще можно приготовить из овсянки за считанные минуты
Самый популярный вариант завтрака у зожников — это овсяная каша. Она содержит витамины, минералы и антиоксиданты, легко готовится на молоке и воде. GO.TUT.BY спросил у фудблогера и диетолога Маргариты Шабуневич, как нестандартно приготовить хорошо знакомую овсянку.
— Чтобы овсянка получилась действительно полезным завтраком, надо выбирать качественные овсяные хлопья, а не обработанный геркулес или «кашки-минутки». Настоящая овсянка готовится не менее 15 минут, — подчеркивает диетолог.
В чем же польза овсяной крупы?
— Она содержит вещества, повышающие сопротивляемость организма к инфекциям и негативным воздействиям окружающей среды. Овсянка богата аминокислотами, белком, растворимой клетчаткой и бета-глюканами, укрепляющими иммунитет. Овсяную крупу также называют «женской кашей» — она нормализует обмен веществ, работу ЖКТ и сердечно-сосудистой системы, плюс укрепляет кости, зубы и подходит для диетического питания.
Как вкусно приготовить овсянку на завтрак?
«Ленивая» овсяная каша — «Мокко»
— «Ленивая» овсянка — это вариант завтрака для занятых людей, которые не успевают готовить по утрам. Достаточно выделить вечером 10 минут на приготовление, а утром просто насладиться сытным и полезным завтраком.
Приготовление:
Овсяные хлопья залить горячим кофе, добавить кокосовую стружку и какао. Все перемешать. Затем добавить ряженку и подсластитель. В отдельной таре подсластить мягкий творог. Приготовить две баночки и выложить слоями: кофейные хлопья, творожную массу, шоколадные дропсы и остальные ингредиенты. На ночь поставить банки в холодильник. А на утро — завтрак готов.
Классическая овсяная каша на молоке
— Это всем знакомый рецепт, который можно подавать в различных комбинациях — с медом, фруктами, ягодами или арахисовой пастой. Так овсянка на завтрак не будет быстро надоедать, — поясняет Маргарита. — Овсяную кашу можно готовить как на молоке, так и на воде (таким образом вы снизите калорийность). Но помните: овсянка на молоке — более питательна, поэтому чувство голода вернется не так быстро.
Приготовление:
Молоко с водой и подсластителем закипятить в кастрюле. Добавить ваниль и овсяные хлопья. Варить, пока вода и молоко не выпарятся. Выложить кашу в тарелку, по желанию добавить сливочное масло, арахисовую пасту, фрукты, ягоды, орехи или лимон для пикантности.
Запеченная овсянка, или овсяный пирог
— Я называю сочный овсяный пирог «завтраком для тонкой талии». Его можно планировать как для полноценного приема пищи, так и в качестве перекуса и даже десерта.
Приготовление:
Смешать все ингредиенты до однородности, сверху выложить клубнику и выпекать пирог 30 минут при 180 градусах. Можно подавать к столу как теплым, так и холодным, а также в дополнении с мороженым или йогуртом.
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