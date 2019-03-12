|
Можно здорово сэкономить. В минском театре стартовала акция #плачусколькохочу
В детском театре «Кропка» стартовала акция #плачусколькохочу. До 31 марта можно
До конца марта в «Кропке» будет идти спектакль «Королевство кривых зеркал». Это история про девочку Олю, которая попадает в волшебное Зазеркалье, знакомится там с самыми разными персонажами, в том числе и… с самой собой! Дети вместе с героями спектакля будут попадать в разные приключения и придумывать, как из них выпутываться.
Детский театр «Кропка» — иммерсивный театр, все постановки проходят в небольшом зале на 30 человек, в котором дети не сидят, наблюдая за актерами и рассматривая декорации, а находятся в постоянном движении. Фактически маленькие зрители — герои сказки, королевские пажи. Они помогают Яло и Оле принимать решения, отгадывать загадки короля, отличать добро от зла, поступать по совести.
Театр работает с конца 2016 года. За это время состоялись премьеры четырех спектаклей, каждый из которых имел большой успех у зрителей и показывался по несколько месяцев. Весной 2018 года театр вынужден был оставить помещение в ТРЦ «Галерея Минск» и переехать в ТРЦ «Экспобел». Локация сменилась, но неизменным остались тщательная подготовка к каждому спектаклю, камерный зал, красочные интерактивные декорации и восторг детей и родителей, побывавших на представлении.
С 1 апреля театр уйдет на каникулы для подготовки нового спектакля, и увидеть «Королевство кривых зеркал» в ближайшее время не удастся.
Читайте также
***
9 марта в приложении «Афиша TUT.BY»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В детском театре «Кропка» стартовала акция #плачусколькохочу. До 31 марта можно прийти на спектакль и оставить в кассе ту сумму, какую посчитаете нужным и возможным....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)