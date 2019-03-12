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Онлайн-переводы: в какие страны можно отправить деньги с карты белорусского банка

13.03.2019 10:30 — Разное | Tut.by  
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Чтобы перевести деньги на заграничную карточку (например, родным или друзьям), сейчас не нужно идти в банк — все можно сделать на сайте банка, в интернет- или мобильном банкинге. Все, что нужно знать в большинстве случаев, это номер карты получателя. FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках можно совершить международный перевод удаленно, в какие страны и сколько это будет стоить.


Фото с сайта appsad.ru
Переводы с карты на карту любого банка Беларуси

Обратите внимание на такой нюанс: при переводе денежных средств за рубеж списание со счета карты осуществляется в белорусских рублях, а зачисление на карту банка-получателя производится в белорусских рублях или в валюте счета карты получателя по курсу банка-получателя.

Название банка

Международный перевод с карты на карту

Комиссия

МТБанк

Перевод возможен с помощью сервиса plati.tut.by/perevod в 61 страну:
Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Вьетнам, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Кыргызстан, КНР, Корея, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Молдова, Монако, Монголия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Великобритания и Северной Ирландия, Таджикистан, Таиланд, Тайвань, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Достаточно знать только номер карты получателя.

Срок зачисления: от нескольких минут до 5 дней.

1,5% от суммы, минимум 2 USD.

С карт платежных систем MasterCard и Visa (с активированной услугой 3-d securе) на карты таких же платежных систем.

Альфа-Банк

Можно перевести деньги только с карты MasterCard на карту MasterCard в страны Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Украины через интернет-банк «Альфа-Клик» или через сайт Альфа-Банка, в Россию доступен перевод на карту MasterCard и Visa.

Достаточно знать только номер карты.

Срок зачисления: от нескольких минут до 1−3 дней.

2% + 40RUB/1,3 USD/1 EUR

Беларусбанк

Перевод доступен в инфокиосках, интернет-банкинге и М-банкинге. По странам со стороны банка нет ограничений.

Для перевода необходимо знать: номер карточки получателя и срок действия карточки, имя и фамилия получателя на латинице.

Срок зачисления: от нескольких минут до 5 банковских дней (зависит от банка получателя).

2,5% от суммы. Переводы осуществляются между карточками Mastercard, Visa и БЕЛКАРТ.

Белгазпромбанк

Международный перевод доступен только через банкомат банка. В страны: РФ, Украина, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Грузия, Венгрия, Израиль, Казахстан, Косово, Македония, Молдова, Мальта, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция.

Достаточно знать только номер карточки получателя.

Срок зачисления: от нескольких минут до 2−3 банковских дней (зависит от банка получателя).

1,5% от суммы операции, минимум 1,50 BYN.

Перевод возможен только на карты Masterсard.

Банк ВТБ (Беларусь)

Можно перевести деньги через интернет-банк или приложение в страны: Россия, Молдова, Украина, Армения, Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан.

Нужно знать: номер карточки и фамилия, имя получателя.

Срок зачисления: от нескольких секунд до нескольких дней (зависит от банка получателя).

1% от суммы, минимум 4 руб. C карточки банка ВТБ на карту Visa, Mastercard или «Мир».

Приорбанк

Перевод доступен в интернет-банке и в мобильном приложении Prior Onlinе в страны: Австрия, Румыния, Албания, Сербия, Бельгия, Словакия, Болгария, Словения, Босния и Герцеговина, США, Великобритания, Финляндия, Венгрия, Франция, Германия, Хорватия, Грузия, Чехия, Дания, Швейцария, Ирландия, Швеция, Исландия, Эстония, Испания, Россия, Италия, Украина, Китай, Армения, Латвия, Литва, Азейрбаджан, Кыргыстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, Люксембург, Македония, Нидерланды, Норвегия, Польша, Молдова, Португалия.

Достаточно знать только номер карты получателя и имя фамилия.

Срок зачисления: от нескольких минут до 5 дней (зависит от банка-получателя).

1,2% от суммы + 1.50 руб. С карт платежных систем MasterCard и Visa на карты таких же платежных систем.

Белинвестбанк

Можно через сайт банка с помощью услуги «Онлайн-сервисы» в страны: Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.

Достаточно знать только номер карты.

Срок зачисления: до 5 дней.

1,5% минимум 4 руб., 2USD/EUR/120 RUB. С карт платежных систем MasterCard и Visa (с активированной услугой 3-d securе) на карты таких же платежных систем.

БПС-Сбербанк

Можно перевести через приложение Сбербанк Онлайн в страны: Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Польша, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан.

Нужно знать: номер карты получателя, фамилия и имя, срок действия карты получателя.

Срок зачисления: от нескольких минут до 5 дней (зависит от банка-получателя).

1,5% от суммы минимально 2 BYN (за

платеж). С карт платежных систем MasterCard и Visa на карты таких же платежных систем

Международный перевод с карты на карту

Комиссия
МТБанк

Перевод возможен с помощью сервиса plati.tut.by/perevod в 61 страну:
Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Вьетнам, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Кыргызстан, КНР, Корея, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Молдова, Монако, Монголия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Великобритания и Северной Ирландия, Таджикистан, Таиланд, Тайвань, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония. Достаточно знать только номер карты получателя. Срок зачисления: от нескольких минут до 5 дней.

1,5% от суммы, минимум 2 USD. С карт платежных систем MasterCard и Visa (с активированной услугой 3-d securе) на карты таких же платежных систем.
Альфа-Банк

Можно перевести деньги только с карты MasterCard на карту MasterCard в страны Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Украины через интернет-банк «Альфа-Клик» или через сайт Альфа-Банка, в Россию доступен перевод на карту MasterCard и Visa.

Достаточно знать только номер карты. Срок зачисления: от нескольких минут до 1−3 дней.

2% + 40RUB/1,3 USD/1 EUR
Беларусбанк

Перевод доступен в инфокиосках, интернет-банкинге и М-банкинге. По странам со стороны банка нет ограничений.

Для перевода необходимо знать: номер карточки получателя и срок действия карточки, имя и фамилия получателя на латинице.

Срок зачисления: от нескольких минут до 5 банковских дней (зависит от банка получателя).

2,5% от суммы. Переводы осуществляются между карточками Mastercard, Visa и БЕЛКАРТ.
Белгазпромбанк

Международный перевод доступен только через банкомат банка. В страны: РФ, Украина, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Грузия, Венгрия, Израиль, Казахстан, Косово, Македония, Молдова, Мальта, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция.

Достаточно знать только номер карточки получателя. Срок зачисления: от нескольких минут до 2−3 банковских дней (зависит от банка получателя).

1,5% от суммы операции, минимум 1,50 BYN. Перевод возможен только на карты Masterсard.
Банк ВТБ (Беларусь)

???

???
Приорбанк

Перевод доступен в интернет-банке и в мобильном приложении Prior Onlinе в страны: Австрия, Румыния, Албания, Сербия, Бельгия, Словакия, Болгария, Словения, Босния и Герцеговина, США, Великобритания, Финляндия, Венгрия, Франция, Германия, Хорватия, Грузия, Чехия, Дания, Швейцария, Ирландия, Швеция, Исландия, Эстония, Испания, Россия, Италия, Украина, Китай, Армения, Латвия, Литва, Азейрбаджан, Кыргыстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, Люксембург, Македония, Нидерланды, Норвегия, Польша, Молдова, Португалия.

Достаточно знать только номер карты получателя и имя фамилия. Срок зачисления: от нескольких минут до 5 дней (зависит от банка-получателя).

1,2% от суммы + 1.50 руб. С карт платежных систем MasterCard и Visa на карты таких же платежных систем.
Белинвестбанк

Можно через сайт банка с помощью услуги «Онлайн-сервисы» в страны: Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.

Достаточно знать только номер карты. Срок зачисления: до 5 дней.

1,5% минимум 4 руб., 2USD/EUR/120 RUB. С карт платежных систем MasterCard и Visa (с активированной услугой 3-d securе) на карты таких же платежных систем.
БПС-Сбербанк

Можно перевести через приложение Сбербанк Онлайн в страны: Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Польша, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан.

Нужно знать: номер карты получателя, фамилия и имя, срок действия карты получателя. Срок зачисления: от нескольких минут до 5 дней (зависит от банка-получателя).

1,5% от суммы минимально 2 BYN (за

платеж). С карт платежных систем MasterCard и Visa на карты таких же платежных систем
Все карточки белорусских банков. Заказ карты online
 
 
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FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках можно совершить международный перевод удаленно, в какие страны и сколько это будет стоить.
 
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