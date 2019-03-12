Онлайн-переводы: в какие страны можно отправить деньги с карты белорусского банка

Чтобы перевести деньги на заграничную карточку (например, родным или друзьям), сейчас не нужно идти в банк — все можно сделать на сайте банка, в интернет- или мобильном банкинге. Все, что нужно знать в большинстве случаев, это номер карты получателя. FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках можно совершить международный перевод удаленно, в какие страны и сколько это будет стоить.



Фото с сайта appsad.ru

Обратите внимание на такой нюанс: при переводе денежных средств за рубеж списание со счета карты осуществляется в белорусских рублях, а зачисление на карту банка-получателя производится в белорусских рублях или в валюте счета карты получателя по курсу банка-получателя.

Название банка Международный перевод с карты на карту Комиссия МТБанк Перевод возможен с помощью сервиса plati.tut.by/perevod в 61 страну:

Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Вьетнам, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Кыргызстан, КНР, Корея, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Молдова, Монако, Монголия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Великобритания и Северной Ирландия, Таджикистан, Таиланд, Тайвань, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония. Достаточно знать только номер карты получателя. Срок зачисления: от нескольких минут до 5 дней. 1,5% от суммы, минимум 2 USD. С карт платежных систем MasterCard и Visa (с активированной услугой 3-d securе) на карты таких же платежных систем. Альфа-Банк Можно перевести деньги только с карты MasterCard на карту MasterCard в страны Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Украины через интернет-банк «Альфа-Клик» или через сайт Альфа-Банка, в Россию доступен перевод на карту MasterCard и Visa. Достаточно знать только номер карты. Срок зачисления: от нескольких минут до 1−3 дней. 2% + 40RUB/1,3 USD/1 EUR Беларусбанк Перевод доступен в инфокиосках, интернет-банкинге и М-банкинге. По странам со стороны банка нет ограничений. Для перевода необходимо знать: номер карточки получателя и срок действия карточки, имя и фамилия получателя на латинице. Срок зачисления: от нескольких минут до 5 банковских дней (зависит от банка получателя). 2,5% от суммы. Переводы осуществляются между карточками Mastercard, Visa и БЕЛКАРТ. Белгазпромбанк Международный перевод доступен только через банкомат банка. В страны: РФ, Украина, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Грузия, Венгрия, Израиль, Казахстан, Косово, Македония, Молдова, Мальта, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция. Достаточно знать только номер карточки получателя. Срок зачисления: от нескольких минут до 2−3 банковских дней (зависит от банка получателя). 1,5% от суммы операции, минимум 1,50 BYN. Перевод возможен только на карты Masterсard. Банк ВТБ (Беларусь) Можно перевести деньги через интернет-банк или приложение в страны: Россия, Молдова, Украина, Армения, Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан. Нужно знать: номер карточки и фамилия, имя получателя. Срок зачисления: от нескольких секунд до нескольких дней (зависит от банка получателя). 1% от суммы, минимум 4 руб. C карточки банка ВТБ на карту Visa, Mastercard или «Мир». Приорбанк Перевод доступен в интернет-банке и в мобильном приложении Prior Onlinе в страны: Австрия, Румыния, Албания, Сербия, Бельгия, Словакия, Болгария, Словения, Босния и Герцеговина, США, Великобритания, Финляндия, Венгрия, Франция, Германия, Хорватия, Грузия, Чехия, Дания, Швейцария, Ирландия, Швеция, Исландия, Эстония, Испания, Россия, Италия, Украина, Китай, Армения, Латвия, Литва, Азейрбаджан, Кыргыстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, Люксембург, Македония, Нидерланды, Норвегия, Польша, Молдова, Португалия. Достаточно знать только номер карты получателя и имя фамилия. Срок зачисления: от нескольких минут до 5 дней (зависит от банка-получателя). 1,2% от суммы + 1.50 руб. С карт платежных систем MasterCard и Visa на карты таких же платежных систем. Белинвестбанк Можно через сайт банка с помощью услуги «Онлайн-сервисы» в страны: Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина. Достаточно знать только номер карты. Срок зачисления: до 5 дней. 1,5% минимум 4 руб., 2USD/EUR/120 RUB. С карт платежных систем MasterCard и Visa (с активированной услугой 3-d securе) на карты таких же платежных систем. БПС-Сбербанк Можно перевести через приложение Сбербанк Онлайн в страны: Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Польша, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан. Нужно знать: номер карты получателя, фамилия и имя, срок действия карты получателя. Срок зачисления: от нескольких минут до 5 дней (зависит от банка-получателя). 1,5% от суммы минимально 2 BYN (за платеж). С карт платежных систем MasterCard и Visa на карты таких же платежных систем

Международный перевод с карты на карту Комиссия МТБанк Перевод возможен с помощью сервиса plati.tut.by/perevod в 61 страну:

Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Вьетнам, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Кыргызстан, КНР, Корея, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Молдова, Монако, Монголия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Великобритания и Северной Ирландия, Таджикистан, Таиланд, Тайвань, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония. Достаточно знать только номер карты получателя. Срок зачисления: от нескольких минут до 5 дней. 1,5% от суммы, минимум 2 USD. С карт платежных систем MasterCard и Visa (с активированной услугой 3-d securе) на карты таких же платежных систем. Альфа-Банк Можно перевести деньги только с карты MasterCard на карту MasterCard в страны Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Украины через интернет-банк «Альфа-Клик» или через сайт Альфа-Банка, в Россию доступен перевод на карту MasterCard и Visa. Достаточно знать только номер карты. Срок зачисления: от нескольких минут до 1−3 дней. 2% + 40RUB/1,3 USD/1 EUR Беларусбанк Перевод доступен в инфокиосках, интернет-банкинге и М-банкинге. По странам со стороны банка нет ограничений. Для перевода необходимо знать: номер карточки получателя и срок действия карточки, имя и фамилия получателя на латинице. Срок зачисления: от нескольких минут до 5 банковских дней (зависит от банка получателя). 2,5% от суммы. Переводы осуществляются между карточками Mastercard, Visa и БЕЛКАРТ. Белгазпромбанк Международный перевод доступен только через банкомат банка. В страны: РФ, Украина, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Грузия, Венгрия, Израиль, Казахстан, Косово, Македония, Молдова, Мальта, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция. Достаточно знать только номер карточки получателя. Срок зачисления: от нескольких минут до 2−3 банковских дней (зависит от банка получателя). 1,5% от суммы операции, минимум 1,50 BYN. Перевод возможен только на карты Masterсard. Банк ВТБ (Беларусь) ??? ??? Приорбанк Перевод доступен в интернет-банке и в мобильном приложении Prior Onlinе в страны: Австрия, Румыния, Албания, Сербия, Бельгия, Словакия, Болгария, Словения, Босния и Герцеговина, США, Великобритания, Финляндия, Венгрия, Франция, Германия, Хорватия, Грузия, Чехия, Дания, Швейцария, Ирландия, Швеция, Исландия, Эстония, Испания, Россия, Италия, Украина, Китай, Армения, Латвия, Литва, Азейрбаджан, Кыргыстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, Люксембург, Македония, Нидерланды, Норвегия, Польша, Молдова, Португалия. Достаточно знать только номер карты получателя и имя фамилия. Срок зачисления: от нескольких минут до 5 дней (зависит от банка-получателя). 1,2% от суммы + 1.50 руб. С карт платежных систем MasterCard и Visa на карты таких же платежных систем. Белинвестбанк Можно через сайт банка с помощью услуги «Онлайн-сервисы» в страны: Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина. Достаточно знать только номер карты. Срок зачисления: до 5 дней. 1,5% минимум 4 руб., 2USD/EUR/120 RUB. С карт платежных систем MasterCard и Visa (с активированной услугой 3-d securе) на карты таких же платежных систем. БПС-Сбербанк Можно перевести через приложение Сбербанк Онлайн в страны: Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Польша, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан. Нужно знать: номер карты получателя, фамилия и имя, срок действия карты получателя. Срок зачисления: от нескольких минут до 5 дней (зависит от банка-получателя). 1,5% от суммы минимально 2 BYN (за платеж). С карт платежных систем MasterCard и Visa на карты таких же платежных систем