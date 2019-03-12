Вопросы урегулирования конфликта на востоке Украины обсудят в Минске на заседании контактной группы

Новости Беларуси. Вопросы урегулирования конфликта на востоке Украины вновь обсуждают в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 13 марта в белорусской столице состоится очередное заседание трехсторонней контактной группы.

Участникам переговоров предстоит согласовать текст договоренности о прекращении огня.

Напомним, «весеннее перемирие» в Донбассе вступило в силу 8 марта. Меры по контролю за его соблюдением станут одной из главных тем минской встречи.



