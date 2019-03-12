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Вопросы урегулирования конфликта на востоке Украины обсудят в Минске на заседании контактной группы
Новости Беларуси. Вопросы урегулирования конфликта на востоке Украины вновь обсуждают в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 13 марта в белорусской столице состоится очередное заседание трехсторонней контактной группы.
Участникам переговоров предстоит согласовать текст договоренности о прекращении огня.
Напомним, «весеннее перемирие» в Донбассе вступило в силу 8 марта. Меры по контролю за его соблюдением станут одной из главных тем минской встречи.
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Новости Беларуси. Вопросы урегулирования конфликта на востоке Украины вновь обсуждают в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 13 марта в белорусской...
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