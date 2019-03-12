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Как же ты быстро растешь. Сергей Лазарев показал трогательные фото 5-летнего сына

13.03.2019 10:45 — Разное | СТВ  
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Новости России. Сергей Лазарев показал новые фото своего сына.

Снимки 5-летнего Никиты были опубликованы в Instagram.

На фото мальчик позирует у фортепиано. Счастливый отец показал целую серию снимков сына.

Сергей Лазарев:
Мое чудо!! Как же ты быстро растешь!! Сынок любимый!! 

Как же ты быстро растешь. Сергей Лазарев показал трогательные фото 5-летнего сына
Фото: instagram.com/lazarevsergey

Певец сопроводил пост традиционным хэштегом для снимков с сыном – «Никита Сергеевич».

В своем напряженном графике Лазарев всегда находит время, чтобы провести его с сыном.

Какое трогательное фото. Сергей Лазарев провёл выходной вместе с сыном Никитой и питомцами (читать далее).

А скоро Никите предстоит поддержать папу. Сейчас артист усиленно готовится к участию в музыкальном конкурсе «Евровидение», который пройдет в мае в Израиле. Сергей Лазарев, по версии букмекеров, является одним из главных претендентов на победу. На минувших выходных певец представил конкурсную песню – лирическую балладу «Scream».

«Это реально искусство». Победитель «Евровидения» предсказал триумф Сергея Лазарева на конкурсе (здесь подробнее).
 
 
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Новости России. Сергей Лазарев показал новые фото своего сына. Снимки 5-летнего Никиты были опубликованы в Instagram. На фото мальчик позирует у фортепиано. Счастливый...
 
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