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Как же ты быстро растешь. Сергей Лазарев показал трогательные фото 5-летнего сына
Новости России. Сергей Лазарев показал новые фото своего сына.
Снимки 5-летнего Никиты были опубликованы в Instagram.
На фото мальчик позирует у фортепиано. Счастливый отец показал целую серию снимков сына.
Сергей Лазарев:
Певец сопроводил пост традиционным хэштегом для снимков с сыном – «Никита Сергеевич».
В своем напряженном графике Лазарев всегда находит время, чтобы провести его с сыном.
А скоро Никите предстоит поддержать папу. Сейчас артист усиленно готовится к участию в музыкальном конкурсе «Евровидение», который пройдет в мае в Израиле. Сергей Лазарев, по версии букмекеров, является одним из главных претендентов на победу. На минувших выходных певец
«Это реально искусство». Победитель «Евровидения» предсказал триумф Сергея Лазарева на конкурсе (
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Новости России. Сергей Лазарев показал новые фото своего сына. Снимки 5-летнего Никиты были опубликованы в Instagram. На фото мальчик позирует у фортепиано. Счастливый...
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