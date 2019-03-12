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В Минск приедет Энрике Иглесиас. Угадайте, где он выступит?
В декабре в Минск приедет Энрике Иглесиас. Испанский певец уже вступал в столице — в 2009 году. Тогда он собирал белорусских поклонников во Дворце спорта, сейчас испанец нацелился на «Минск-Арену».
Выступление артиста состоится в рамках мирового тура «All the hits Live» — он побывает в Латвии, Хорватии и Испании.
Билеты поступят в продажу завтра, 14 марта.
После своего первого концерта в Минске Энрике
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Испанский певец уже вступал в столице - в 2009 году. Тогда он собирал белорусских поклонников во Дворце спорта, сейчас испанец нацелился на «Минск-Арену».
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