В Минск приедет Энрике Иглесиас. Угадайте, где он выступит?

В декабре в Минск приедет Энрике Иглесиас. Испанский певец уже вступал в столице — в 2009 году. Тогда он собирал белорусских поклонников во Дворце спорта, сейчас испанец нацелился на «Минск-Арену». Шоу запланировано на 3 декабря.





Выступление артиста состоится в рамках мирового тура «All the hits Live» — он побывает в Латвии, Хорватии и Испании.

Билеты поступят в продажу завтра, 14 марта.

После своего первого концерта в Минске Энрике признался , что остался в восторге от красоты наших девушек, отметив, что в Минске красавицы повсюду.