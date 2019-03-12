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Помните, на Минском полумарафоне парень позвал девушку замуж? Финал истории огорчит романтиков

13.03.2019 11:07 — Разное | Tut.by  
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«Красивый забег» в честь 8 Марта запомнился предложением руки и сердца: участницу Ольгу Провальскую со сцены Минске">позвал замуж ее парень, предприниматель из Витебска Владислав Федоров. Если предложения во время хоккейных и футбольных матчей в Беларуси не редкость, то во время забегов семейные союзы создаются не так часто. GO.TUT.BY вспомнил красивый случай во время Polo-Марафона в 2015 году, когда участник сделал предложение своей девушке на финише, и узнал, что было дальше в этой «лав стори».


Фото: Евгений Ерчак, TUT.By. Фото с забега 2015 года

До забега в сентябре 2015 года Диана Вашкель и Максим Анцук встречались полгода. То, что молодой человек позовет ее замуж, для девушки стало совершенной неожиданностью. Диана видела, что Максим накануне волновался — но списала все на нервозность перед длинной дистанцией. На финише Максим был с цветами, Диана прорвалась к нему через охрану поздравлять — и случилось то самое предложение руки и сердца. Девушка расплакалась и согласилась.

— Как говорится, хайпанул, — улыбается Максим. — Хотя цели такой у меня не было: просто хотелось сделать все красиво. Предложение на забеге — это ведь необычно, почему нет? Я увлекаюсь спортом и знаю, что на футбольных матчах такое не редкость.

— Это история, которую я буду рассказывать внукам вне зависимости от того, как дальше сложится моя судьба, — смеется Диана. — Как мужской поступок, это было эффектно. Плюс, эмоций добавляла реакция толпы.

Романтическая история действительно растрогала и зрителей, и журналистов.

— В СМИ появились наши фотографии. Я видела парочку снимков, которые не очень поняла, но из самых красивых у нас были магниты на холодильник, — рассказывает Диана.

— Из-за статей к самой свадьбе было много внимания. Поздравляли знакомые, с которыми давно не общался, очень дальние родственники, — перечисляет парень.

Правда, на количестве гостей и масштабе церемонии обилие поздравлений никак не сказалось. Свадьба случилась в апреле 2016 года, и присутствовали на ней только самые близкие.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.By

Полумарафон на семейную жизнь повлиял: Диана раньше совсем не увлекалась бегом, но, глядя Максима, начала тренироваться.

— Я не заставлял, не просил — ничего такого, Диана сама захотела бегать, — объясняет парень.

— До полумарафона я была настолько неспортивная, что у меня даже пары кроссовок не было. Возможно, я отношусь к типу «жена декабриста» — за мужем хоть на край света, — смеется Диана. — Но на самом деле в занятиях Максима бегом я видела полезную для здоровья привычку.

Вместе молодая семья участвовала в забеге на 10 км в Будапеште. В 2016 и 2017 годах выходили на старт Минского полумарафона: Максим дважды преодолел 21 км, Диана — сначала 5 км, потом 10 км.

А через два с половиной года после свадьбы пара развелась. Максим живет в Минске, Диана уехала в Москву.

— Как-то не сложилось, — не вдается в детали парень. — Сначала все было хорошо, а потом не очень. Но о том, что я тогда сделал предложение на полумарафоне, я ни секунды не жалел. И Диана никогда не говорила мне, что большим числом зрителей я повлиял на ее решение.

— В тот момент я чувствовала, что отвечаю «да» от чистого сердца. Если бы Максим меня позвал замуж, например, на кухне, я бы все равно согласилась. Это одна из тех вещей, за которые я ему благодарна в наших отношениях, — красивое предложение руки и сердца, — признается Диана.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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