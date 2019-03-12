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Уважать себя: что это значит?

13.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Чувство уверенности в себе и чувство собственного достоинства физически ощущаются в теле. Вы можете заметить присутствие этих качеств в других людях, но найти их в себе – непросто.

Что означает термин «достоинство»?

Основой для такого качества, как чувство собственного достоинства, является самоуважение.

Что есть уважение?

Чувство, которое появляется в нас, когда мы отмечаем в других людях то, что считаем ценным и сильным. Возможно это качество характера, манера поведения или общения, выдержка, воспитание, талант. Мы замечаем то, к чему сами стремимся.

Самоуважение

Соответственно можно сказать, что «самоуважение» – это все то же, лишь направленное на самого себя. Мы уважаем себя за проявленную сдержанность и понимание или за красивую, богатую речь. Мы уважаем себя, когда наши поступки и наш образ соответствует нашим же представлениям о ценных качествах и сильных проявлениях.

 
 
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Чувство уверенности в себе и чувство собственного достоинства физически ощущаются в теле. Вы можете заметить присутствие этих качеств в других людях, но найти их в...
 
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